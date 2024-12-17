Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Bánh Đồng Tiến làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công ty Bánh Đồng Tiến
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Phó giám đốc
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 77 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tham mưu, trợ giúp CEO điều hành công việc của Công ty,
- Thay mặt CEO xử lý các công việc trong Công ty và Cơ quan bên ngoài.
- Xây dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp, Phát triển nguồn Nhân lực và tạo động lực cho nhân viên.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể lúc phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam, từ 30 đến 40 tuổi
- Trình độ tốt nghiệp Đại học hoặc các ngành liên quan.
- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm vị trí Phó giám đốc Điều hành (COO) hoặc vị trí tương đương.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý sản xuất,chuỗi cửa hàng.
Tại Công ty Bánh Đồng Tiến Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.
- Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp.
- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Bánh Đồng Tiến
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
