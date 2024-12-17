Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Bánh Đồng Tiến làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Phó giám đốc

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 77 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Quận Hải Châu

- Tham mưu, trợ giúp CEO điều hành công việc của Công ty,

- Thay mặt CEO xử lý các công việc trong Công ty và Cơ quan bên ngoài.

- Xây dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp, Phát triển nguồn Nhân lực và tạo động lực cho nhân viên.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể lúc phỏng vấn

- Giới tính: Nam, từ 30 đến 40 tuổi

- Trình độ tốt nghiệp Đại học hoặc các ngành liên quan.

- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm vị trí Phó giám đốc Điều hành (COO) hoặc vị trí tương đương.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý sản xuất,chuỗi cửa hàng.

Tại Công ty Bánh Đồng Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.

- Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp.

- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện.

