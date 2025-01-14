Tuyển Giám đốc kinh doanh CNKT Viettel Cà Mau làm việc tại Cà Mau thu nhập 15 - 25 Triệu

CNKT Viettel Cà Mau
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/03/2025
Giám đốc kinh doanh

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Cà Mau: Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn và được thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn. Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động. Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên nghiệp. Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ. Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, du lịch, team building...)., Thành phố Cà Mau

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.
Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm bất động sản/ xây dựng của công ty đến khách hàng.
Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng để thuyết phục và chốt đơn hàng.
Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing nhằm quảng bá sản phẩm.
Thực hiện các báo cáo doanh số và hoạt động kinh doanh định kỳ.
Làm việc trực tiếp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo quá trình bán hàng diễn ra suôn sẻ.
Tham gia các buổi đào tạo và cập nhật kiến thức về thị trường bất động sản/ xây dựng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.
Đàm phán và thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng với khách hàng.
Theo dõi và quản lý tiến độ giao dịch, đảm bảo các thủ tục pháp lý được hoàn tất.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực bán hàng bất động sản/ xây dựng.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Nắm vững kiến thức về thị trường bất động sản/ xây dựng.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có phương tiện đi lại.
Có tinh thần trách nhiệm cao và thái độ làm việc tích cực.
Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc tốt.

Tại CNKT Viettel Cà Mau Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 25 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CNKT Viettel Cà Mau

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CNKT Viettel Cà Mau

CNKT Viettel Cà Mau

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, Tp Cà Mau, CM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

