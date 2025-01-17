Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH GOLDEN HEALTH USA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2,500 - 5,000 USD

CÔNG TY TNHH GOLDEN HEALTH USA
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/03/2025
Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH GOLDEN HEALTH USA

Mức lương
2,500 - 5,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 30a Đường số 5, Khu dân cư Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 2,500 - 5,000 USD

- Nghiên cứu, tham mưu cho Tổng Giám đốc và thực hiện chiến lược kinh doanh ngắn hạn, dài hạn, trung hạn;
- Nghiên cứu, đề xuất chỉ tiêu doanh số cho từng thời kỳ / phân bổ chỉ tiêu doanh số, địa bàn hoạt động cho từng trình dược viên;
- Phụ trách và quản lý Trình dược viên trên địa bàn.
- Triển khai các chính sách, xây dựng các mục tiêu và kế hoạch bán hàng đã được phê duyệt
- Quản lý nhóm, tuyển dụng, đào tạo nhân viên và chịu trách nhiệm phát triển địa bàn
- Đảm bảo doanh số như cam kết với Công ty, chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng trên địa bàn được giao
- Chăm sóc khách hàng, duy trì các mối quan hệ đã có, phát triển khách hàng mới
- Xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng trên địa bàn
- Thu thập thông tin khách hàng, đối thủ cạnh tranh từ đó đưa ra đề xuất nhằm phát triển cũng như kiểm soát tốt thị trường…
- Lên kế hoạch làm việc, thời gian biểu hàng tuần và báo cáo cho cấp quản lý
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của công ty, cập nhật thông tin sản phẩm mới và tham gia các buổi đào tạo kỹ năng hay hội nghị kỹ năng bán hàng
- Thực hiện yêu cầu khác liên quan theo yêu cầu của Công ty

Với Mức Lương 2,500 - 5,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH GOLDEN HEALTH USA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GOLDEN HEALTH USA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GOLDEN HEALTH USA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 30A Đường số 5, KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TpHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

