Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH GOLDEN HEALTH USA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2,500 - 5,000 USD

- Nghiên cứu, tham mưu cho Tổng Giám đốc và thực hiện chiến lược kinh doanh ngắn hạn, dài hạn, trung hạn;

- Nghiên cứu, đề xuất chỉ tiêu doanh số cho từng thời kỳ / phân bổ chỉ tiêu doanh số, địa bàn hoạt động cho từng trình dược viên;

- Phụ trách và quản lý Trình dược viên trên địa bàn.

- Triển khai các chính sách, xây dựng các mục tiêu và kế hoạch bán hàng đã được phê duyệt

- Quản lý nhóm, tuyển dụng, đào tạo nhân viên và chịu trách nhiệm phát triển địa bàn

- Đảm bảo doanh số như cam kết với Công ty, chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng trên địa bàn được giao

- Chăm sóc khách hàng, duy trì các mối quan hệ đã có, phát triển khách hàng mới

- Xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng trên địa bàn

- Thu thập thông tin khách hàng, đối thủ cạnh tranh từ đó đưa ra đề xuất nhằm phát triển cũng như kiểm soát tốt thị trường…

- Lên kế hoạch làm việc, thời gian biểu hàng tuần và báo cáo cho cấp quản lý

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của công ty, cập nhật thông tin sản phẩm mới và tham gia các buổi đào tạo kỹ năng hay hội nghị kỹ năng bán hàng

- Thực hiện yêu cầu khác liên quan theo yêu cầu của Công ty