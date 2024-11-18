Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN ZERO KARA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2,000 - 5,000 USD

Công ty Cổ phần Zero Kara Việt Nam, chuyên kinh doanh máy cấp đông siêu tốc từ Nhật Bản cần tuyển GĐKD thực hiện các công việc sau:

Chịu trách nhiệm về sự tăng trưởng của thị trường hiện tại và phát triển các thị trường gia tăng, đồng thời thực hiện và hoàn thành kế hoạch bán sản phẩm hàng năm của công ty.

Theo chiến lược tiếp thị của công ty, tăng giá trị bán hàng, kiểm soát chi phí và mở rộng tỷ trọng bán hàng về phía khách hàng.

Duy trì giao tiếp tốt với khách hàng và nắm bắt nhu cầu của khách hàng theo thời gian thực. Cung cấp cho khách hàng những dịch vụ chủ động, nhiệt tình, hài lòng và chu đáo.

Độc lập xử lý các yêu cầu, báo giá, đàm phán các điều khoản hợp đồng và ký kết hợp đồng theo sản phẩm, giá cả và chiến lược thị trường của công ty. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, phải điều phối và giám sát hoạt động của các bộ phận chức năng trong công ty.

Bám sát giá cả thị trường một cách linh hoạt và thường xuyên cung cấp các báo cáo dự báo, phân tích thị trường cũng như báo cáo công việc cá nhân hàng tuần cho công ty.

Tận tâm thực hiện các quy định quản lý bán hàng và chi tiết thực hiện của công ty, đồng thời nỗ lực nâng cao trình độ kinh doanh của bản thân.

Tích cực hoàn thành chỉ tiêu doanh số theo quy định hoặc cam kết, cung cấp cho khách hàng các dịch vụ chủ động, nhiệt tình, hài lòng, chu đáo và hợp tác với công việc của các đại lý bán hàng ở nước ngoài.

Giúp đỡ hoặc yêu cầu các bộ phận liên quan giải quyết đúng đắn các vấn đề, thủ tục mà khách hàng có thể gặp phải trong quá trình bán hàng.

Thu thập các chiến lược tiếp thị, đặc điểm phương pháp, v.v. của đối thủ cạnh tranh và tổng hợp lại để đưa ra ý kiến tham khảo.

Hoàn thành các công việc khác do cấp trên giao