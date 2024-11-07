Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĨNH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: C01 - 07 Tầng 1, Block C Hoàng Anh Riverview, 37 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, HCM, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhận và phối hợp với các phòng ban trong công ty thực hiện các yêu cầu cung cấp dịch vụ khách hàng.

Thu thập và tổng hợp thông tin thị trường, tìm kiếm KH mới, giới thiệu và bán hàng.

Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, thiết lập những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện lịch làm việc hàng ngày đối với những quan hệ kinh doanh hiện có và khách hàng tiềm năng tương lai.

Phối hợp bộ phận kế toán, kho thực hiện các điều khoản hợp đồng đã ký kết với KH, quản lý và thu hồi công nợ khách hàng (hỗ trợ kế toán nhắc công nợ KH khi cần thiết).

Đề xuất các chính sách bán hàng, chương trình hậu mãi.

Thực hiện chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc định kỳ với quản lý trực tiếp.

Hỗ trợ khách hàng đọc các thông số kỹ thuật của sản phẩm (dành cho sale kỹ thuật).

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cao Đẳng trở lên chuyên ngành điện – điện lạnh – điện công nghiệp.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm liên quan đến công việc.

Làm việc độc lập và chịu được áp lực trong công việc.

Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.

Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt tốt

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĨNH TRÍ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 - 10 triệu + Thưởng doanh số

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT.

Thưởng lễ tết, lương tháng thứ 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĨNH TRÍ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.