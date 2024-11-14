Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH HALULA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

Kênh Bán hàng trực tiếp, Công trình, Dự án

Tư vấn, giải đáp, báo giá khách hàng nhà thầu Công trình, Dự án (CTDA).

Chăm sóc khách hàng, thực hiện dự án được giao từ cấp trên. (Được tính doanh số).

Tìm kiếm khách hàng CTDA, vận dụng kỹ năng bán hàng để đạt được các đơn hàng CTDA, hoàn thành mục tiêu doanh thu được đặt ra theo tháng, quý.

Tham gia chào thầu, thực hiện các gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị điện, chiếu sáng.

Công việc chung

Thực hiện các công việc theo kế hoạch kinh doanh.

Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác được giao từ Quản lý.

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học.

Kinh nghiệm làm việc: 1 năm.

Có kiến thức về kỹ thuật điện, đèn chiếu sáng.

Vận dụng kỹ năng, kinh nghiệm để đảm bảo đạt được mục tiêu doanh thu được đặt ra theo tháng, quý.

Tính cẩn thận, biết sắp xếp công việc hợp lý, khoa học.

Phù hợp và cam kết với Giá trị cốt lõi của Halula. Xem chi tiết bên dưới.

Có khả năng đọc và viết cơ bản bằng tiếng Anh.

Biết sử dụng MS. Office: Excel, Word, Outlook, Power Point.

Biết sử dụng các công cụ xử lý hình ảnh, đồ họa: Photoshop, Corel, Illustrator, Canva,... là một lợi thế.

Có kinh nghiệm, kỹ năng giao tiếp, bán hàng, thương lượng, tương tác tốt với khách hàng.

Có kinh nghiệm thực hiện dự án, chào thầu, đấu thầu.

Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7.

Giá Trị Cốt Lõi của chúng tôi

Tại Halula, một điều rất quan trọng là mọi thành viên đều cần phù hợp và cam kết tuân thủ theo 9 Giá Trị Cốt Lõi như bên dưới

9 GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA HALULA

Tận tâm, tập trung và nâng cao dịch vụ khách hàng

Chính trực, đạo đức

Xây dựng tinh thần đồng đội và gia đình lành mạnh

Thắp sáng hạnh phúc

Trách nhiệm

Đeo đuổi phát triển và không ngừng học hỏi

Sáng tạo, cởi mở, làm việc hiệu quả

Đam mê và quyết tâm

Khiêm tốn

Tại CÔNG TY TNHH HALULA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm từ 9,000,000 đến 14,000,000, bao gồm lương cứng và thưởng doanh số.

Lương tháng 13.

Thưởng KPI hằng năm.

Được đánh giá và xét tăng lương định kỳ.

Hoa hồng, thưởng dựa vào doanh thu bán hàng của bạn.

12 ngày phép/năm, được nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định.

Được học hỏi, trau dồi kỹ năng và làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo, hòa đồng.

Bạn đóng góp tốt vào sự phát triển của công ty, phúc lợi của bạn cũng sẽ tăng lên theo đó.

