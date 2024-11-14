Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH HALULA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Tại CÔNG TY TNHH HALULA
- Hồ Chí Minh: Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương 9 - 14 Triệu
Kênh Bán hàng trực tiếp, Công trình, Dự án
Tư vấn, giải đáp, báo giá khách hàng nhà thầu Công trình, Dự án (CTDA).
Chăm sóc khách hàng, thực hiện dự án được giao từ cấp trên. (Được tính doanh số).
Tìm kiếm khách hàng CTDA, vận dụng kỹ năng bán hàng để đạt được các đơn hàng CTDA, hoàn thành mục tiêu doanh thu được đặt ra theo tháng, quý.
Tham gia chào thầu, thực hiện các gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị điện, chiếu sáng.
Công việc chung
Thực hiện các công việc theo kế hoạch kinh doanh.
Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác được giao từ Quản lý.
Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm làm việc: 1 năm.
Có kiến thức về kỹ thuật điện, đèn chiếu sáng.
Vận dụng kỹ năng, kinh nghiệm để đảm bảo đạt được mục tiêu doanh thu được đặt ra theo tháng, quý.
Tính cẩn thận, biết sắp xếp công việc hợp lý, khoa học.
Phù hợp và cam kết với Giá trị cốt lõi của Halula. Xem chi tiết bên dưới.
Có khả năng đọc và viết cơ bản bằng tiếng Anh.
Biết sử dụng MS. Office: Excel, Word, Outlook, Power Point.
Biết sử dụng các công cụ xử lý hình ảnh, đồ họa: Photoshop, Corel, Illustrator, Canva,... là một lợi thế.
Có kinh nghiệm, kỹ năng giao tiếp, bán hàng, thương lượng, tương tác tốt với khách hàng.
Có kinh nghiệm thực hiện dự án, chào thầu, đấu thầu.
Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7.
Giá Trị Cốt Lõi của chúng tôi
Tại Halula, một điều rất quan trọng là mọi thành viên đều cần phù hợp và cam kết tuân thủ theo 9 Giá Trị Cốt Lõi như bên dưới
9 GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA HALULA
Tận tâm, tập trung và nâng cao dịch vụ khách hàng
Chính trực, đạo đức
Xây dựng tinh thần đồng đội và gia đình lành mạnh
Thắp sáng hạnh phúc
Trách nhiệm
Đeo đuổi phát triển và không ngừng học hỏi
Sáng tạo, cởi mở, làm việc hiệu quả
Đam mê và quyết tâm
Khiêm tốn
Tại CÔNG TY TNHH HALULA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13.
Thưởng KPI hằng năm.
Được đánh giá và xét tăng lương định kỳ.
Hoa hồng, thưởng dựa vào doanh thu bán hàng của bạn.
12 ngày phép/năm, được nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định.
Được học hỏi, trau dồi kỹ năng và làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo, hòa đồng.
Bạn đóng góp tốt vào sự phát triển của công ty, phúc lợi của bạn cũng sẽ tăng lên theo đó.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HALULA
