Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TM&DV AN KHANG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 350 Triệu

Mức lương 25 - 350 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 61 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toàn Quốc

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 25 - 350 Triệu

Xây dựng các chiến lược, phương án kinh doanh phát triển thị trường, sản phẩm. Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động kinh doanh theo chiến lược đã đề ra. Phân tích và đánh giá thị trường, đối thủ cạnh tranh. Xác định cơ hội kinh doanh và đề xuất kế hoạch khai thác. Quản lý hệ thống phân phối, bán hàng, đại lý, nhà phân phối Đàm phán, hợp đồng kinh doanh. Đề xuất các chương trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng Quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh, nâng cao hiệu quả bán hàng Đánh giá, báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng, quý, năm. Đề xuất các giải pháp cải tiến liên tục.

Với Mức Lương 25 - 350 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Kinh doanh, Quản lý, Quản trị kinh doanh, Bán hàng. Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc quản lý bán hàng. Ưu tiên các quản lý đã trải qua một số doanh nghiệp. Cấp bậc từ Phó Giám đốc trở lên. Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai các chiến lược, kế hoạch kinh doanh thành công. Có khả năng phân tích thị trường, đánh giá đối thủ cạnh tranh, xác định cơ hội kinh doanh Kỹ năng quản lý, đàm phán, xây dựng mối quan hệ khách hàng. Am hiểu các quy trình bán hàng, quản lý phân phối, chăm sóc khách hàng. Thành thạo các công cụ tin học văn phòng, phần mềm quản lý bán hàng. Có thể sẵn sàng đi công tác khi công ty cần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM&DV AN KHANG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, có tính cạnh tranh cao. Chế độ đãi ngộ theo chế độ chung của công ty. Được tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực liên tục. Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong môi trường năng động và chuyên nghiệp. Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo luật định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM&DV AN KHANG GROUP

