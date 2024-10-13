Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TM&DV AN KHANG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 350 Triệu

Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TM&DV AN KHANG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 350 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TM&DV AN KHANG GROUP
Ngày đăng tuyển: 13/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TM&DV AN KHANG GROUP

Giám đốc kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM&DV AN KHANG GROUP

Mức lương
25 - 350 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
61 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Toàn Quốc

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 25 - 350 Triệu

Xây dựng các chiến lược, phương án kinh doanh phát triển thị trường, sản phẩm. Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động kinh doanh theo chiến lược đã đề ra. Phân tích và đánh giá thị trường, đối thủ cạnh tranh. Xác định cơ hội kinh doanh và đề xuất kế hoạch khai thác. Quản lý hệ thống phân phối, bán hàng, đại lý, nhà phân phối Đàm phán, hợp đồng kinh doanh. Đề xuất các chương trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng Quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh, nâng cao hiệu quả bán hàng Đánh giá, báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng, quý, năm. Đề xuất các giải pháp cải tiến liên tục.
Xây dựng các chiến lược, phương án kinh doanh phát triển thị trường, sản phẩm.
Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động kinh doanh theo chiến lược đã đề ra.
Phân tích và đánh giá thị trường, đối thủ cạnh tranh. Xác định cơ hội kinh doanh và đề xuất kế hoạch khai thác.
Quản lý hệ thống phân phối, bán hàng, đại lý, nhà phân phối
Đàm phán, hợp đồng kinh doanh. Đề xuất các chương trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng
Quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh, nâng cao hiệu quả bán hàng
Đánh giá, báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng, quý, năm. Đề xuất các giải pháp cải tiến liên tục.

Với Mức Lương 25 - 350 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Kinh doanh, Quản lý, Quản trị kinh doanh, Bán hàng. Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc quản lý bán hàng. Ưu tiên các quản lý đã trải qua một số doanh nghiệp. Cấp bậc từ Phó Giám đốc trở lên. Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai các chiến lược, kế hoạch kinh doanh thành công. Có khả năng phân tích thị trường, đánh giá đối thủ cạnh tranh, xác định cơ hội kinh doanh Kỹ năng quản lý, đàm phán, xây dựng mối quan hệ khách hàng. Am hiểu các quy trình bán hàng, quản lý phân phối, chăm sóc khách hàng. Thành thạo các công cụ tin học văn phòng, phần mềm quản lý bán hàng. Có thể sẵn sàng đi công tác khi công ty cần.
Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Kinh doanh, Quản lý, Quản trị kinh doanh, Bán hàng.
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc quản lý bán hàng. Ưu tiên các quản lý đã trải qua một số doanh nghiệp. Cấp bậc từ Phó Giám đốc trở lên.
Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai các chiến lược, kế hoạch kinh doanh thành công.
Có khả năng phân tích thị trường, đánh giá đối thủ cạnh tranh, xác định cơ hội kinh doanh
Kỹ năng quản lý, đàm phán, xây dựng mối quan hệ khách hàng.
Am hiểu các quy trình bán hàng, quản lý phân phối, chăm sóc khách hàng.
Thành thạo các công cụ tin học văn phòng, phần mềm quản lý bán hàng.
Có thể sẵn sàng đi công tác khi công ty cần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM&DV AN KHANG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, có tính cạnh tranh cao. Chế độ đãi ngộ theo chế độ chung của công ty. Được tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực liên tục. Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong môi trường năng động và chuyên nghiệp. Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo luật định.
Mức lương thỏa thuận, có tính cạnh tranh cao.
Chế độ đãi ngộ theo chế độ chung của công ty.
Được tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực liên tục.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.
Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo luật định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM&DV AN KHANG GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TM&DV AN KHANG GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TM&DV AN KHANG GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 199 đường Lương Thế Vinh, Phường Trần Phú, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-kinh-doanh-thu-nhap-25-350-trieu-toan-thoi-gian-job212088
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FTB GROUP
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH FTB GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH FTB GROUP
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 40 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN FUTURE
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN FUTURE
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Giám đốc kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ CÁT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ CÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ CÁT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 60 - 80 Triệu
CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FTB GROUP
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH FTB GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH FTB GROUP
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 40 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN FUTURE
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN FUTURE
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Giám đốc kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ CÁT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ CÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ CÁT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 60 - 80 Triệu
CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN BHOMES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 80 - 300 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN BHOMES VIỆT NAM
80 - 300 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP MEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP MEC
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH ICAR Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH ICAR Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH LOGISTICS MINH VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH LOGISTICS MINH VIỆT
25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XANH SERAPHIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XANH SERAPHIN
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh TẬP ĐOÀN AMACCAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu TẬP ĐOÀN AMACCAO
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU XANH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VONTA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VONTA VIỆT NAM
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU BÊ TÔNG CHÂU ÂU NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU BÊ TÔNG CHÂU ÂU NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI
50 - 100 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Infor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Infor Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS
40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Atomi Digital
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS
40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 13 USD Navigos Search
1 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bizman làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bizman
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Z Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Z Holding
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu ShopDunk - Công ty CP HESMAN
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2,000 USD Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Trên 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh MISA Jointstock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận MISA Jointstock Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần DeVyt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần DeVyt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn Karofi Holding
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 100 - 150 USD Navigos Search
100 - 150 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Hóa Chất T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu Công Ty Cổ Phần Hóa Chất T&T
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm