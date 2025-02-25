Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Triệu Quốc Đạt làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu

Mức lương 40 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tham gia teambuiding cùng công ty…, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 40 - 50 Triệu

Quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh đơn vị taxi, cho thuê xe tự lái, hợp tác kinh doanh theo định hướng của công ty và đạt được mục tiêu kế hoạch HĐQT

Hoạch định chiến lược Marketing

Khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực, phát triển thị trường và hệ thống khách hàng.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh taxi

Hỗ trợ, giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh, báo cáo về kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí, đưa ra các kế hoạch về thị trường kinh doanh vận tải trước HĐQT

Tuyển dụng, đào tạo nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và tăng doanh số.

Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên các lĩnh vực marketing, kinh tế, tài chính…

Ứng viên có KN từ 5 năm trở lên ở vị trí Leader hoặc các vị trí quản lý cao cấp và có kinh nghiệm quản lý trong ngành vận tải Taxi là một lợi thế

Có kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch, phát triển đội ngũ nhân sự trong công ty.

Yêu cầu các kỹ năng cần có: Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nhạy bén với các con số, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng lên kế hoạch và kỹ năng đàm phán.

Tại Công Ty Cổ Phần Triệu Quốc Đạt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 40 - 50 triệu VND

Lương cứng: Từ 20 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Triệu Quốc Đạt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin