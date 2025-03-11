Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP MEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A208, BT2B, KĐT Mễ Trì Thượng, P. Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Có mối quan hệ rộng trong lĩnh vực kho chung và vận tải.

Quản lý hoạt động kinh doanh tại miền Bắc: Giám đốc miền chịu trách nhiệm quản lý tất cả các hoạt động liên quan đến bán hàng, marketing, chăm sóc khách hàng và phát triển thị trường trong phạm vi khu vực mà mình phụ trách.

Đảm bảo đạt được mục tiêu doanh thu và lợi nhuận: Giám đốc miền cần triển khai các chiến lược kinh doanh hiệu quả, tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và thị phần trong khu vực.

Tối ưu hóa quy trình hoạt động: Giám đốc miền cũng cần đảm bảo các quy trình, chính sách và chiến lược được thực thi đồng bộ và hiệu quả trong toàn bộ khu vực.

Đảm bảo đạt mục tiêu doanh thu: Giám đốc miền chịu trách nhiệm chính trong việc đạt được các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đã đề ra.

Chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của miền: Đảm bảo các hoạt động kinh doanh trong miền đạt hiệu quả tối ưu, từ việc bán hàng đến các chiến lược marketing, chăm sóc khách hàng.

Quản lý nhân sự và phát triển đội ngũ: Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên, đảm bảo mọi người làm việc hiệu quả, đồng thời tạo ra môi trường làm việc tích cực.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Logistics hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc Logistics hoặc các vị trí tương đương trong lĩnh vực Kho chung, vận tải.

Hiểu biết sâu rộng về các quy trình logistics, quản lý chuỗi cung ứng .

Kỹ năng quản lý dự án, lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả.

Kỹ năng đàm phán và thương lượng với khách hàng và đối tác.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh chóng, chính xác.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và quản lý nhân sự tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng sử dụng các phần mềm quản lý logistics là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP MEC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP MEC

