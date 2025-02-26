Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 45 Triệu

Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 45 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Mức lương
25 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: • Thưởng theo quy chế công ty; • Chế độ du lịch năm, BHXH, BHYT, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 25 - 45 Triệu

1. Xây dựng chiến lược
• Thực hiện mục tiêu kinh doanh hiệu quả dịch vụ Logistics, cụ thể: Vận tải nội địa bằng đường sắt, đường bộ (vận tải đường dài Bắc – Nam) cho các loại hàng hóa công nghiệp hoặc hàng khô thông thường, (sắt, thép, vật liệu xây dựng, phân bón...);
• Xây dựng chiến lược marketing phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của Công ty nhằm quảng bá thương hiệu, dịch vụ và giải pháp của Công ty bằng nhiều hình thức: quảng cáo, tổ chức/ tham gia sự kiện, trang thương mại điện tử trong nước và quốc tế,... đưa thông tin đến khách hàng về sản phẩm hàng hoá, dịch vụ của Công ty.
• Xây dựng Chính sách kinh doanh, Chính sách khuyến mại phù hợp với tình hình hoạt động và đúng thời điểm, nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
2. Xây dựng mục tiêu kinh doanh và Kế hoạch hành động cụ thể:
• Xác định mục tiêu doanh thu;
• Xác định khách hàng mục tiêu;
• Lập kế hoạch tiếp cận khách hàng, kênh tiếp xúc khách hàng;
• Lên phương án chính sách giá, chính sách kinh doanh;
• Tổ chức triển khai thực hiện, giao việc tới nhân viên nhằm đạt được mục tiêu đề ra.
3. Tổ chức khảo sát, thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đề xuất phù hợp để khai thác, mở rộng thị trường, phát triển cơ hội kinh doanh đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh.
4. Hoạch định nguồn nhân lực bộ phận Kinh doanh, xây dựng team kinh doanh theo nhu cầu và mục tiêu đề ra.
5. Xây dựng hệ thống chính sách và quy trình công việc khối kinh doanh.
6. Các công việc khác:
• Tham gia thương thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng bán hàng.
• Xây dựng cơ sở dữ liệu và tổ chức quản lý thông tin khách hàng.
• Tiếp nhận, phối hợp với các phòng/bộ phận giải quyết, xử lý phản ánh, khiếu nại của khách hàng nhanh chóng và đạt hiệu quả nhất.
• Báo cáo kết quả thực hiện cho TGĐ định kỳ và đột xuất.
• Các công việc khác do TGĐ giao.

Với Mức Lương 25 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên khối kinh tế, ngoại thương, logistic, xuất nhập khẩu, …;
• Có từ 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý trong lĩnh vực Kinh doanh Logistic; và ít nhất 2 năm ở vị trí Giám đốc Kinh doanh Logistic;
• Kinh nghiệm và hiểu biết sâu về ngành nghề vận tải, logistic, đặc biệt là vận tải đường sắt là lợi thế;
• Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
• Tiếng anh thành thạo, biết tiếng Trung là lợi thế
• Có thị trường ngành logistic;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 25 - 45 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 89 Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

