Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & KHOÁNG SẢN FLC STONE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 45 - 50 Triệu

Mức lương 45 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: , Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 45 - 50 Triệu

Xây dựng, triển khai kế hoạch và chiến lược kinh doanh các sản phẩm đá theo sát định hướng phát triển của Công ty. Tìm kiếm và phát triển quan hệ với các khách hàng và đối tác tiềm năng tại khu vực Nhà máy và Mỏ

Xây dựng, quản lý, theo dõi công tác sau bán hàng: Đại diện Công ty xử lý các khiếu nại khi phát sinh; Tổ chức quản lý, đôn đốc và chịu trách nhiệm công nợ khách hàng mua hàng tại Nhà máy

Quản lý các hoạt động kinh doanh đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của Công ty và quy định pháp luật. Chịu trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh trước Ban lãnh đạo Khối KTSX, Ban lãnh đạo công ty và các cơ quan quản lý Nhà Nước khác

Đào tạo, quản lý, điều hành, giám sát công việc, chịu trách nhiệm về hoạt động của tất cả các nhân viên trực thuộc Bộ phận kinh doanh của mình. Xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp cho đội ngũ nhân viên và tạo dựng uy tín Công ty

Theo dõi, tổng hợp toàn bộ chi phí bán hàng và số liệu liên quan nhằm đánh giá tình hình kinh doanh; Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị kịp thời, phù hợp để phát triển kinh doanh tại Nhà máy và Mỏ

Phối hợp các phòng chuyên môn xây dựng, tổ chức triển khai chiến lược marketing, chính sách bán hàng từng giai đoạn nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh Nhà máy và Mỏ

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính - kế toán, quản trị kinh doanh và các ngành nghề liên quan

Có kinh nghiệm ít nhất 05 năm ở vị trí tương đương, Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực xây dựng.

Có kiến thức về sản phẩm, kiến thức kinh doanh, kiến thức quản lý nhân sự,..

Có Kỹ năng về lập kế hoạch và báo cáo, Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề, Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng đàm phán, thương lượng

Tinh thần trách nhiệm cao, Khả năng làm việc cường độ và áp lực cao, Trung thực, cẩn thận, tận tâm, nhiệt tình trong công việc, Chuyên cần, tuân thủ các nội quy, quy định công ty

Yêu cầu khác: Có thể đi công tác theo các hợp đồng kinh doanh, các nhà máy, mỏ thuộc Công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & KHOÁNG SẢN FLC STONE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 45 - 50 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

