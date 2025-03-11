Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH ICAR Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu thương mại dịch vụ Trung Văn 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển thị trường cho sản phẩm Ellicam, bao gồm chương trình marketing và tổ chức sự kiện thúc đẩy bán hàng.

Thiết lập chính sách bán hàng và làm việc với đại lý để đẩy mạnh doanh số.

Phối hợp với các phòng ban (Marketing, Kinh doanh, Sản phẩm) để tối ưu chiến lược tiếp cận thị trường.

Quản lý, mở rộng thị trường theo khu vực được giao, thúc đẩy nhân viên kinh doanh đạt chỉ tiêu doanh số và phát triển thương hiệu.

Xây dựng, đào tạo và quản lý đội ngũ phát triển thị trường, nâng cao hiệu suất làm việc.

Báo cáo định kỳ về thị trường, hiệu quả kinh doanh và đề xuất giải pháp cải tiến.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển thị trường, kinh doanh hoặc marketing, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành hàng tương tự.

Hiểu biết sâu sắc về thị trường, xu hướng tiêu dùng và chiến lược phát triển thương hiệu.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và làm việc với các bên liên quan.

Kỹ năng phân tích, tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề.

Giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán, thuyết phục và xây dựng mối quan hệ.

Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc.

Tại Công ty TNHH ICAR Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận

Xét tăng lương định kỳ hàng năm

Thưởng: Thưởng doanh số, thưởng thành tích, thưởng sáng kiến, thưởng thâm niên

Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, điện thoại, công tác, xa nhà…

Phúc lợi: Happy lunch, sinh nhật, bánh kẹo, hoa quả giữa giờ, khu vui chơi giải trí

Các chế độ khác theo Quy định nhà nước

Bảo hiểm tai nạn & Khám sức khỏe định kỳ/ năm

Cung cấp dụng cụ hỗ trợ công việc

Hoạt động teambuilding, sportday, Family day cùng người thân hàng năm

Các chế độ khác theo Quy định Công ty

Môi trường làm việc gắn kết, không toxic

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ICAR Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin