Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH ICAR Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH ICAR Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
Công ty TNHH ICAR Việt Nam

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty TNHH ICAR Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu thương mại dịch vụ Trung Văn 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển thị trường cho sản phẩm Ellicam, bao gồm chương trình marketing và tổ chức sự kiện thúc đẩy bán hàng.
Thiết lập chính sách bán hàng và làm việc với đại lý để đẩy mạnh doanh số.
Phối hợp với các phòng ban (Marketing, Kinh doanh, Sản phẩm) để tối ưu chiến lược tiếp cận thị trường.
Quản lý, mở rộng thị trường theo khu vực được giao, thúc đẩy nhân viên kinh doanh đạt chỉ tiêu doanh số và phát triển thương hiệu.
Xây dựng, đào tạo và quản lý đội ngũ phát triển thị trường, nâng cao hiệu suất làm việc.
Báo cáo định kỳ về thị trường, hiệu quả kinh doanh và đề xuất giải pháp cải tiến.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển thị trường, kinh doanh hoặc marketing, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành hàng tương tự.
Hiểu biết sâu sắc về thị trường, xu hướng tiêu dùng và chiến lược phát triển thương hiệu.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và làm việc với các bên liên quan.
Kỹ năng phân tích, tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề.
Giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán, thuyết phục và xây dựng mối quan hệ.
Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc.

Tại Công ty TNHH ICAR Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận
Xét tăng lương định kỳ hàng năm
Thưởng: Thưởng doanh số, thưởng thành tích, thưởng sáng kiến, thưởng thâm niên
Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, điện thoại, công tác, xa nhà…
Phúc lợi: Happy lunch, sinh nhật, bánh kẹo, hoa quả giữa giờ, khu vui chơi giải trí
Các chế độ khác theo Quy định nhà nước
Bảo hiểm tai nạn & Khám sức khỏe định kỳ/ năm
Cung cấp dụng cụ hỗ trợ công việc
Hoạt động teambuilding, sportday, Family day cùng người thân hàng năm
Các chế độ khác theo Quy định Công ty
Môi trường làm việc gắn kết, không toxic

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ICAR Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH ICAR Việt Nam

Công ty TNHH ICAR Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: MẶT BẰNG SỐ 01, TẦNG 2, KHU VL2, CHỢ THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TỔNG HỢP TRUNG VĂN

