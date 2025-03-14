Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VONTA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà vườn Đào, 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Nghiên cứu thu thập thông tin thị trường, nhu cầu khách hàng;

Mở mới khách hàng, đề xuất chính sách bán hàng, báo giá, tư vấn, đàm phán, chăm sóc khách hàng về các sản phẩm của công ty;

Lên kế hoạch công việc cho hàng tuần, tháng tiếp theo để đảm bảo thực hiện đúng chỉ tiêu doanh số;

Xử lý các vấn đề liên quan đến bán hàng.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các ngành liên quan đến quản trị kinh doanh, thương mại, marketing;

Ưu tiên có kinh nghiệm về thực phẩm, nước uống ít nhất từ 3 năm trở lên (Ưu tiên kinh nghiệm bán hàng; ưu tiên các nhân sự đã bán hàng ở Khu công nghiệp, cơ quan, trường học);

Kỹ năng tổ chức, thuyết phục, chăm sóc khách hàng;

Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc;

Tác phong làm việc chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, quyết đoán.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VONTA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 25 - 30 triệu/ tháng;

Được hỗ trợ ăn trưa với thực đơn thay đổi theo ngày đảm bảo dinh dưỡng cho đội ngũ CBNV, thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13 tương xứng với năng lực và sự cống hiến;

Được tham gia BHXH và du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty; các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;

Môi trường làm việc văn minh, công bằng;

Có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp; Công việc ổn định, lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VONTA VIỆT NAM

