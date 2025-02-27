Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục Koala House làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,200 USD

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục Koala House
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục Koala House

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục Koala House

Mức lương
800 - 1,200 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trường Liên cấp SenTia, Phố Tố Hữu, Khu đô thị Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 800 - 1,200 USD

• Quản lý vận hành của Ban Quốc tế cấp Trung học theo phân công của Ban Giám hiệu;
Tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình chuyên môn khối trung học của Ban Quốc tế;
• Tham gia phân công, điều phối và đảm bảo chất lượng giảng dạy của giáo viên khối trung học;
• Hỗ trợ và giám sát chất lượng các hoạt động giảng dạy của giáo viên (việc soạn giáo án, bài giảng, các hoạt động giảng dạy, hỗ trợ học sinh vv...);
• Thực hiện kế hoạch dự giờ định kỳ nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy của giáo viên và hỗ trợ phát triển chuyên môn;
• Tham gia xây dựng tiêu chí đánh giá và mẫu báo cáo học tập để Ban Giám hiệu phê duyệt;
• Tham gia xây dựng hệ thống đánh giá giáo viên.
• Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện hệ thống trao đổi thông tin với phụ huynh nhằm đảm bảo sự kết nối và sự hài lòng của phụ huynh học sinh với Nhà trường;
• Tham gia các kế hoạch tuyển sinh (hội thảo phụ huynh, hoạt động trải nghiệm của học sinh, thi đầu vào, học bổng vv...) theo yêu cầu của Nhà trường;
• Tham gia vào các hoạt động giảng dạy khi cần thiết;
• Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Ban Giám hiệu và Ban Điều hành.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục Koala House

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục Koala House

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trường Tiểu học, THCS & THPT SenTia - Lô TH, KĐTM Phùng Khoang, số 19 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

