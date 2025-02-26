Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu

Mức lương 30 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 30 - 60 Triệu

Vị trí này đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường và tăng doanh số cho các giải pháp công nghệ giáo dục của Nexta, tập trung vào hai kênh chính: kênh trường học và kênh B2C.

Ứng viên lý tưởng là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ giáo dục, am hiểu thị trường Việt Nam, có năng lực scale up và có khả năng lãnh đạo đội ngũ kinh doanh để đạt được mục tiêu doanh thu.

1. Trách nhiệm chính

Xây dựng chiến lược kinh doanh: Phát triển và triển khai chiến lược kinh doanh cho các giải pháp công nghệ giáo dục của Nexta triển khai trên tất cả các kênh.

Quản lý đội ngũ kinh doanh: Lãnh đạo, đào tạo và phát triển đội ngũ kinh doanh để đạt được các mục tiêu doanh số, mục tiêu phát triển của Nexta theo các giai đoạn phát triển.

Phát triển thị trường: Nghiên cứu và phân tích thị trường công nghệ giáo dục (edutech) tại Việt Nam, xác định cơ hội kinh doanh và đối tác tiềm năng cho Nexta.

Xây dựng quan hệ đối tác: Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các trường học, tổ chức giáo dục và khách hàng.

Theo dõi và báo cáo: Đảm bảo việc theo dõi hiệu suất kinh doanh, báo cáo định kỳ và ra các quyết định giải quyết các đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả, nhanh chóng.

Với Mức Lương 30 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Công nghệ, Giáo dục hoặc lĩnh vực liên quan.

Độ tuổi và giới tính: Ưu tiên Nam, độ tuổi dưới 40 tuổi.

Tối thiểu 5-7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành giáo dục hoặc công nghệ giáo dục.

Có kinh nghiệm quản lý đội ngũ kinh doanh từ 3 năm trở lên.

Hiểu biết sâu sắc về thị trường giáo dục Việt Nam, đặc biệt là kênh trường học và B2C.

Đã có kinh nghiệm và năng lực scale mở rộng hoạt động kinh doanh tại công ty trong lĩnh vực edutech.

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc.

Khả năng phân tích dữ liệu, ra quyết định tốt.

Khả năng xây dựng và tổ chức triển khai chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Kỹ năng tiếng Anh là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 - 60 triệu VND

Lương cứng: 30 - 60 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam

