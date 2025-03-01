Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 30 - 40 triệu/tháng (Thỏa thuận) Làm việc tại Tập đoàn lớn đa ngành - Tập đoàn AMACCAO; Được hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng theo thực đơn thay đổi hàng ngày; thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13 tương xứng với năng lực và sự cống hiến; Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty; Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội làm việc lâu dài, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của kênh phân phối hoặc dự án của Công ty;

Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị;

Làm đầu mối về việc thu thập, quản lý thông tin khách hàng để phục vụ cho công tác đánh giá xếp hạng khách hàng, kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ khách hàng;

Kiểm soát các hợp đồng bán hàng theo quy định của Công ty;

Phê duyệt phương án kinh doanh của nhóm;

Chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh trước Ban giám đốc;

Chăm sóc các mối quan hệ khách hàng bền chặt, lâu dài;

Xây dựng hệ thống Nhà phân phối hoặc Dự án; triển khai chiến lược kinh doanh nhằm phát triển khách hàng và đảm bảo thị phần của Công ty;

Giải quyết, tháo gỡ công việc cho cấp dưới khi cần (gặp khách hàng, chốt đơn hàng, sự cố ngoài công trường, trong Công ty,...);

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, doanh thu hàng ngày;

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của BGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan đến kinh tế;

Có kinh nghiệm từ 3 - 5 năm trong lĩnh vực vị trí Giám đốc phân phối/ Dự án hoặc hoặc các vị trí tương đương;

Có kinh nghiệm xây dựng và vận hành hệ thống phân phối hoặc dự án, ưu tiên có kỹ năng và kinh nghiệm về thị trường ngành điện nước, thiết bị vệ sinh, gia dụng, nhà bếp, điện tử…;

Có kiến thức chuyên sâu về dịch vụ, sản phẩm của công ty (Thiết bị điện/ Ống nhựa/ Cấu kiện bê tông/ Vật liệu xây dựng);

Tuổi từ 35 tuổi trở lên;

Có kỹ năng làm việc nhóm, quản lý, lập kế hoạch… chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 30 - 40 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao)

