Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH đầu tư và phát triển Bigsealand làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty TNHH đầu tư và phát triển Bigsealand
Mức lương
Từ 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:



Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Từ 18 Triệu
- Xây dựng, phát triển Công ty, ý tưởng mới trong kinh doanh, trong phát triển hệ thống.
- Xây dựng và phát triển kế hoạch bán hàng cho công ty.
- Quản lý, đào tạo, hỗ trợ nhân viên. Đào tạo dự án.
Với Mức Lương Từ 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Làm việc fulltime/ parttime
- Có Laptop cá nhân/Smartphone để hỗ trợ công việc
- Chăm chỉ, cầu tiến, trách nhiệm
- Có kinh nghiệm làm các vị trí tương đương từ 3 - 5 năm.
Tại Công ty TNHH đầu tư và phát triển Bigsealand Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 18 triệu VND trở lên
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư và phát triển Bigsealand
