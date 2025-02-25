Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH đầu tư và phát triển Bigsealand làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 18 Triệu

Mức lương Từ 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 13h30 - 17h30 Nghỉ chiều Thứ 7 và CN - Thường nóng Theo chính sách của CĐT - Hường 3 - 5% hoa hồng ( tùy vào mức hoa hồng của từng dự án), Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Từ 18 Triệu

- Xây dựng, phát triển Công ty, ý tưởng mới trong kinh doanh, trong phát triển hệ thống.

- Xây dựng và phát triển kế hoạch bán hàng cho công ty.

- Quản lý, đào tạo, hỗ trợ nhân viên. Đào tạo dự án.

Với Mức Lương Từ 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Làm việc fulltime/ parttime

- Có Laptop cá nhân/Smartphone để hỗ trợ công việc

- Chăm chỉ, cầu tiến, trách nhiệm

- Có kinh nghiệm làm các vị trí tương đương từ 3 - 5 năm.

Tại Công ty TNHH đầu tư và phát triển Bigsealand Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 18 triệu VND trở lên

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư và phát triển Bigsealand

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin