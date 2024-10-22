Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 USD

Mức lương 2 - 5 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 26 liền kề 6a, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh

- Định hướng chiến lược kinh doanh kênh ETC ( Sale và marketing), lập kế hoạch và tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh nhằm đạt được chỉ tiêu được giao

- Định hướng chiến lược và hỗ trợ phòng sản phẩm để đáp ứng theo nhu cầu từng đối tượng khách hàng mục tiêu của công ty.

- Định hướng khai thác địa bàn phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu, lập danh sách các địa bàn khai thác trong phạm vi định hướng phát triển của Công ty theo từng giai đoạn:

- Quản lý và phát triển đội ngũ: Xây dựng và tổ chức quản lý hoạt động đội ngũ nhằm xây dựng một đội ngũ kinh doanh thực chiến, nhiệt huyết đi theo giá trị cốt lõi của công ty

- Xây dựng ngân sách và quản lý chi phí: Phụ trách kiểm tra chi phí bán hàng theo quy định đã được phê duyệt. Phụ trách kiểm tra số lượng hàng bán tại địa bàn, kiểm tra tồn kho đảm bảo tồn theo thực tế.

- Cải tiến và xây dựng hệ thống: Xây dựng, chuẩn hóa Phòng kinh doanh chuyên nghiệp: Tuyên bố giá trị; Hệ thống khách hàng mục tiêu; Cơ cấu tổ chức, Quy chế hoạt động, Hệ thống quy trình làm việc, Hệ thống chính sách (nhân viên và khách hàng), Hệ thống quản lý dữ liệu khách hàng, Hệ thống đo lường hiệu suất, Hệ thống báo cáo kết quả,...

- Phát triển thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp: tham gia vào các hoạt động của doanh nghiệp nhằm chung tay xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp đi theo giá trị cốt lõi của DN.

Yêu Cầu Công Việc

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC DƯỢC

KIẾN THỨC

1. Kiến thức thị trường

2. Kiến thức đối thủ cạnh tranh

3. Kiến thức sản phẩm

4. Kiến thức quản trị nhân sự

THÁI ĐỘ - TƯ DUY

1. Tư duy Trên dòng kẻ

2. Tự chủ và tự nhận thức

3. Chủ động

4. Sáng tạo và cải tiếN

KỸ NĂNG TRỌNG TÂM

1. Hoạch định chiến lược

2. Quản trị mục tiêu

3. Quản trị rủi ro

4. Thiết lập hệ thống quản lý

5. Xây dựng và phát triển đội nhóm

6. Xây dựng cơ chế lương thưởng & chính sách bán hàng

YÊU CẦU VỀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM, THIẾT BỊ: Word, Excel, PowerPoint

YÊU CẦU VỀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM

Tại Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh

- Thưởng các ngày lễ tết, lương tháng 13 ...

- Trải nghiệm phong cách quản lý chủ động và phóng khoáng: Được Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện tối đa trong việc hoàn toàn chủ động xây dựng mục tiêu, kế hoạch thực hiện và triển khai các hành động để đạt được mục tiêu.

- Đội ngũ: Được hòa nhập vào đội ngũ trẻ trung, giàu lòng biết ơn và thấm đẫm giá trị văn hóa cốt lõi Đạo đức – Cam kết – Đoàn kết – Chia sẻ – Học nữa học mãi

- Hoạt động ngoại khóa: Teambuilding, nghỉ mát, Y.E.P hàng năm, các hoạt động thiện nguyện... là những sự kiện thường niên của Công ty

- Các quyền lợi khác theo quy định hiện hành: Công ty đảm bảo mọi quyền lợi của người lao động đầy đủ theo các quy định hiện hành của nhà nước.

