Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 80 Triệu

Mức lương 30 - 80 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CN3, KCN Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai - Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 30 - 80 Triệu

1. Tham mưu, đề xuất cho Ban Giám đốc các giải pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng đối với sản phẩm xe điện nhằm gia tăng doanh số, quảng bá tốt hơn nữa hình ảnh sản phẩm của Công ty nói riêng và Công ty nói chung. 2. Chịu trách nhiệm toàn diện về tình hình kinh doanh sản phẩm xe điện của Công ty tại các thị trường được Ban lãnh đạo giao

3. Phát triển và duy trì hệ thống kênh phân phối và thị trường cùng lĩnh vực

4. Xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mại, các chương trình hỗ trợ bán hàng nhằm thúc đẩy sản lượng, gia tăng doanh số và hình ảnh sản phẩm tại điểm bán.

5. Xây dựng chiến lược và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh xe điện của Công ty

6. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ kinh doanh theo định hướng phát triển chung của toàn Công ty

7. Quản lý chi phí và đảm bảo thực hiện mục tiêu được giao.

8. Thu thập, tổng hợp thông tin về đối thủ và sản phẩm cạnh tranh

9. Phối hợp các phòng ban/bộ phận liên quan thực hiện chế độ thu hồi công nợ theo quy định Công ty.

10. Phối hợp triển khai các sản phẩm mới.

11. Quản lý, đôn đốc nhân viên cấp dưới thực hiện định hướng Cty đưa ra.

12. Các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ.

Với Mức Lương 30 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chứng chỉ/bằng cấp: Trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh/Kinh tế/MKT/ Thương mại hoặc các chuyên ngành khác tương đương. Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Ưu tiên ứng viên có hiểu biết và kinh nghiệm kinh doanh sản phẩm xe điện; Có kỹ năng trong việc tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện đội ngũ, xây dựng & phát triển lực lượng; Có năng lực quản lý, lãnh đạo, điều hành; Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt thông tin và giải quyết vấn đề thương lượng, đàm phán tốt; Có khả năng nhận định, phân tích, đánh giá thị trường. xây dựng mục tiêu, chiến lược kinh doanh để phát triển thị trường; Mạnh mẽ, quyết đoán, sẵn sàng đổi mới; Tính tổ chức, tính kỷ luật, tính trách nhiệm và tính cam kết cao.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương theo lộ trình/đột xuất dựa trên kết quả công việc. Các chế độ bảo hiểm và thưởng lễ tết theo quy định pháp luật Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng Có cơ hội thể hiện nâng cao năng lực, thăng tiến Đươc đánh giá ghi nhận sự đóng góp cho hoạt động công ty và điều chỉnh mức thu nhập. Du lịch nghỉ mát, teambuilding, khám sức khoẻ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA

