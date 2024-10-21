Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1

Mức lương
40 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 120 Nguyễn Thái Học, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 40 - 60 Triệu

- Đây là vị trí Giám Đốc Kinh Doanh/ Trưởng Phòng Kinh Doanh bán sỉ toàn quốc phụ trách phát triển kinh doanh kênh GT Tìm kiếm, xây dựng đại lý mới trên địa bàn được giao (Toàn Quốc hoặc từ Quãng Bình đến Hà Nội ) theo định hướng của Công ty.
- Quản lí và đào tạo nhân viên trong kênh GT
- Lên kế hoạch, báo cáo kết quả cho quản lý trực tiếp
- Làm việc trực tiếp với NPP các tỉnh, Khách hàng ở khu vực phụ trách
- Hoạch định chiến lược và triển khai kế hoạch kinh doanh kênh GT toàn quốc.
- Quản trị khách hàng. Khảo sát thị trường, khách hàng tiềm năng, đánh giá theo các tiêu chí mở khách hàng của Công ty.
- Thực hiện thủ tục mở mới /thanh lý khách hàng theo quy định Công ty.
- Quản trị bán hàng. Xây dựng kế hoạch bán hàng
- Phân bổ chỉ tiêu doanh số, chính sách bán hàng cho từng nhân viên quản lý.
- Theo dõi, kiểm tra rà soát công tác bán hàng, đề xuất các phương án khi có sự thay đổi trên thị trường nhằm đạt mục tiêu doanh số.
- Đảm bảo đạt doanh số bán hàng của nhóm theo chỉ tiêu được giao.
- Quản trị công nợ, theo dõi công nợ, đảm bảo khách hàng và nhân viên thực hiện đúng chính sách công nợ của Công ty.
- Đốc thúc, phối hợp với nhân viên rà soát thu hồi Công nợ nộp về Công ty.
- Định hướng và xây dựng kế hoạch Trade Marketing cho từng tháng/quý/năm. Triển khai kế hoạch, chương trình đến từng nhân viên và khách hàng. Giám sát thực hiện các chương trình Trade Marketing nhằm quảng bá sản phẩm, thương hiệu của Công ty với người tiêu dùng.
- Đánh giá, Hướng dẫn, đào tạo và duy trì đội ngũ nhân viên trong phạm vi được giao.
- Tổ chức họp, theo dõi mức độ hoàn công việc và đánh giá đối với từng nhân viên phụ trách trực tiếp
- Xây dựng, phát triển đào tạo đội ngũ kênh theo định hướng
- Đàm phán hợp đồng và quản lý công nợ.
- Chịu trách nhiệm về mặt doanh số trước Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu ứng viên Nam (tuổi từ 1977 – 1984)
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành nghề liên quan đến kinh tế, quản trị doanh nghiệp, Marketing.
- Ít nhất 5 năm ở vị trí Trưởng kinh doanh khu vực các Công ty kinh doanh bán sỉ lẻ thời trang, hàng gia dụng.
- Có sẵn đội ngũ (team) bán hàng là 1 lợi thế
- Có kinh nghiệm về kinh doanh các ngành hàng thời trang, ngành tiêu dùng trong thị trường BÁN SỈ GT.
- Hiểu biết về quy trình, hoạt động kinh doanh trong một hệ thống.
Khả năng cần có
- Kỹ năng tạo động lực làm việc.
- Kỹ năng quản lý, lập kế hoạch và tổ chức công việc
- Khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin và giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm làm việc tốt.
- Có khả năng nhận định, phân tích, đánh giá thị trường.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20ml gross – 25ml gross + KPIs + hoa hồng doanh thu = Tổng Thu Nhập Thưởng KPI và Doanh Số tháng Thưởng tháng + Quý + năm + thưởng doanh số đại lý mở mới
Chế độ khác: - Tăng lương định kỳ, khi không vi phạm nội quy - Môi trường sạch sẽ, an toàn, chuyên nghiệp. - Thưởng theo chế độ công ty: Tháng lương 13, thưởng doanh thu. - Trả phép bằng tiền mặt khi không nghỉ hết. - Tham gia đầy đủ các loại BHXH sau thử việc 2 tháng. - Lộ trình thăng tiến rõ ràng. - Du lịch, teambulding, nghỉ mát, hiếu hỉ, ma chay, sinh nhật, đầy đủ - Văn hóa công ty lâu đời (gần 30 năm), ghi nhận tưởng thưởng xứng đáng. 2. Thời gian làm việc: Giờ Hành chính: 8h30-17h30, nghỉ trưa 1 tiếng. Nghỉ 4 chủ nhật và chiều thứ 7
3. Địa điểm làm việc: 100% làm tại văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 120 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

