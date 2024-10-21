Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK06 - 07 đường Hồng Tiến, Long Biên

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với đại lý:

- Tìm kiếm, đánh giá và chọn lọc các đại lý tiềm năng phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ đối tác trong quá trình phát triển và duy trì kênh phân phối.

2. Phát triển kênh phân phối:

- Đề xuất và triển khai các chiến lược và hoạt động để mở rộng và phát triển kênh phân phối.

- Đảm bảo rằng các đại lý hiện tại và mới đáp ứng các tiêu chuẩn, yêu cầu của công ty.

3. Đàm phán hợp đồng và điều khoản:

- Tham gia vào việc đàm phán các hợp đồng phân phối, cam kết và điều khoản liên quan đến việc hợp tác với đại lý.

- Đảm bảo các hợp đồng được thực hiện và thực thi đầy đủ và hiệu quả.

4. Hỗ trợ và đào tạo:

- Cung cấp hỗ trợ và đào tạo cho đại lý về sản phẩm, dịch vụ và quy trình kinh doanh.

- Giám sát và đánh giá hiệu quả của các hoạt động kinh doanh của đại lý.

5. Báo cáo và phân tích:

- Theo dõi và báo cáo về các hoạt động của đại lý, bao gồm doanh số bán hàng, hiệu quả và vấn đề phát sinh.

- Phân tích dữ liệu và thông tin để đưa ra các đề xuất cải tiến và chiến lược phát triển.

6. Xây dựng và quản lý đội ngũ kinh doanh

- Xây dựng, tuyển dụng và đào tạo đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp.

- Phân công công việc, xây dựng kế hoạch làm việc, đánh giá hiệu quả công việc nhân viên.

- Xây dựng và triển khai các chương trình khen thưởng để nâng cao tinh thần làm việc của đội ngũ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiều 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Am hiểu về thị trường TPCN tại Việt Nam Có kiến thức sâu rộng và thực tế về xây dựng, phát triển mạng lưới, đại lý, hệ thống... Thành thạo chuyên môn Sales và quản trị khách hàng Ưu tiên những ứng viên có database và kết nối thường xuyên với các hệ thống, kênh phân phối lớn (đặc biệt ở mảng hàng Nhật). Kỹ năng tư duy chiến lược, quản trị thay đổi, quản trị xung đột, quản trị mối quan hệ Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm Kỹ năng phân tích tình huống, xử lý tình huống, ra quyết định Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực Hoa hồng theo doanh thu hàng tháng, cổ phần ưu đãi ESOP Chính sách BHXH theo quy định của Nhà nước Phúc lợi công ty như sinh nhật, hiếu hỉ, team building, tiệc tất niên, thưởng Lễ Tết, khám sức khỏe định kỳ hàng năm... Định kỳ đánh giá nâng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO

