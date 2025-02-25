Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CARBON VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CARBON VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CARBON VIỆT NAM

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CARBON VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 13. Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định 14. Đầy đủ ngày phép theo luật lao động 15. Nghỉ các ngày lễ tết trong năm theo luật quy định. 16. Tăng lương hằng năm theo đánh giá kết quả 17. Thường xuyên đào tạo phát triển chuyên môn và kỹ năng 18. Hỗ trợ công tác phí khi đi công tác theo quy định Công ty 19. Được mua cổ phần ưu đãi theo chính sách của Công ty 20. Làm việc trong môi trường năng động, làm việc với các chủ đầu tư lớn, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn cho BĐH chiến lược kinh doanh của miền:
+ Tư vấn cho BĐH/HĐQT chiến lược của miền/công ty
+ Xây dựng mục tiêu, kế hoạch kinh doanh ngắn, trung, dài hạn của miền dựa trên chiến lược công ty
+ Tư vấn xây dựng chính sách bán hàng, chính sách thu nhập kinh doanh phù hợp với chiến lược Công ty nhằm thúc đẩy doanh số, phát triển thị trường, phát triển đội ngũ nhân sự
Quản lý công việc kinh doanh miền:
+ Triển khai chiến lược phát triển công ty của BĐH. Triển khai kế hoạch kinh doanh của khu vực Miền Nam
+ Quản lý, điều hành mọi hoạt động kinh doanh tại Miền Nam (20 tỉnh)
+ Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển hệ thống phân phối (nhà phân phối, đại lý cấp 1, đại lý)
+ Đề xuất giải pháp kịp thời các thông tin thị trường của miền (về sản phẩm, hoạt động thị trường, chính sách, đối thủ, tình hình dự án, sự cố, cách làm mới...).
+ Quản lý công nợ của miền
Chăm sóc khách hàng, quảng bá hình ảnh Công ty:
+ Thực hiện chăm sóc khách hàng thông qua nhiều hình thức nhằm thâm nhập thị trường
+ Xây dựng/ duy trì các mối quan
+ Xây dựng và quảng bá hình ảnh Công ty và sản phẩm.
Quản lý nhân viên kinh doanh miền:
+ Định biên, tuyển dụng, đào tạo
+ Lập kế hoạch và phân công công việc, hướng dẫn và giám sát thực hiện, đánh giá
+ Hỗ trợ NVKD hoàn thành chỉ tiêu công việc và chỉ tiêu doanh số
+ Gắn kết, tạo động lực
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý:
+ Hỗ trợ công việc miền khác khi cần.
+ Họp định kỳ. Báo cáo theo yêu cầu công việc và cấp quản lý.
+ Các công việc khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, 35 – 45 tuổi
Đào tạo: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại hoặc các chuyên ngành khác tương đương
Kinh nghiệm: trên 10 năm làm kinh doanh, trong đó trên 3 năm vị trí tương đương Giám đốc KD miền. Ưu tiên có kinh nghiệm: Bán hàng dự án, hiểu biết về ngành xây dựng, giao thông; Quản lý điều hành kênh phân phối
Kiến thức: quản trị chiến lược, xây dựng kế hoạch và triển khai công tác bán hàng, kinh doanh. Quản lý, điều hành và điều phối công việc
Kỹ năng: đàm phán, giải quyết vấn đề theo mục tiêu
Phẩm chất: Quyết đoán, nhạy bén trong đầu tư kinh doanh, chịu được áp lực cao trong công việc. Giao tiếp nhanh nhẹn, tự tin, chững chạc.
Yêu cầu khác: có thể đi công tác tỉnh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CARBON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CARBON VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

