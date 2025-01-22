Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công Ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia
- Hồ Chí Minh: 954 Đường Nguyễn Văn Linh, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Giám đốc Marketing sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo, phát triển và triển khai các chiến lược marketing toàn diện nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu và tăng trưởng doanh số cho HSHG. Vị trí này sẽ đặc biệt tập trung vào các chiến lược digital marketing, quản lý hiệu quả các chiến dịch truyền thông trực tuyến, và định vị HSHG là thương hiệu hải sản hàng đầu. Ngoài ra, ứng viên cần có kinh nghiệm làm việc tại các công ty start-up, để có thể linh hoạt và sáng tạo trong môi trường đang mở rộng và đổi mới.
Các trách nhiệm chính của vị trí này bao gồm:
1.Thực hiện vai trò Đại sứ Ẩm thực Biển Việt Nam và thế giới của HSHG:
- Đam mê thương hiệu HSHG và mong muốn góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu, truyền tải định vị thương hiệu và tính cách thương hiệu của HSHG.
- Góp phần tạo dựng môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp phù hợp với giá trị văn hóa và tính cách thương hiệu của HSHG.
2.Phát triển chiến lược marketing và thương hiệu:
- Xây dựng và phát triển chiến lược marketing tổng thể nhằm định vị HSHG là thương hiệu hàng đầu.
- Phát triển các chiến lược thương hiệu toàn diện, đảm bảo tính nhất quán về thông điệp và hình ảnh thương hiệu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI