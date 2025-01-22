Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công Ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 954 Đường Nguyễn Văn Linh, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám đốc Marketing sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo, phát triển và triển khai các chiến lược marketing toàn diện nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu và tăng trưởng doanh số cho HSHG. Vị trí này sẽ đặc biệt tập trung vào các chiến lược digital marketing, quản lý hiệu quả các chiến dịch truyền thông trực tuyến, và định vị HSHG là thương hiệu hải sản hàng đầu. Ngoài ra, ứng viên cần có kinh nghiệm làm việc tại các công ty start-up, để có thể linh hoạt và sáng tạo trong môi trường đang mở rộng và đổi mới.
Các trách nhiệm chính của vị trí này bao gồm:
1.Thực hiện vai trò Đại sứ Ẩm thực Biển Việt Nam và thế giới của HSHG:
- Đam mê thương hiệu HSHG và mong muốn góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu, truyền tải định vị thương hiệu và tính cách thương hiệu của HSHG.
- Góp phần tạo dựng môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp phù hợp với giá trị văn hóa và tính cách thương hiệu của HSHG.
2.Phát triển chiến lược marketing và thương hiệu:
- Xây dựng và phát triển chiến lược marketing tổng thể nhằm định vị HSHG là thương hiệu hàng đầu.
- Phát triển các chiến lược thương hiệu toàn diện, đảm bảo tính nhất quán về thông điệp và hình ảnh thương hiệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 954 Nguyễn Văn Linh phường Tân phong quận 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

