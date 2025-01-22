Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Giám đốc Marketing sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo, phát triển và triển khai các chiến lược marketing toàn diện nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu và tăng trưởng doanh số cho HSHG. Vị trí này sẽ đặc biệt tập trung vào các chiến lược digital marketing, quản lý hiệu quả các chiến dịch truyền thông trực tuyến, và định vị HSHG là thương hiệu hải sản hàng đầu. Ngoài ra, ứng viên cần có kinh nghiệm làm việc tại các công ty start-up, để có thể linh hoạt và sáng tạo trong môi trường đang mở rộng và đổi mới.

Các trách nhiệm chính của vị trí này bao gồm:

1.Thực hiện vai trò Đại sứ Ẩm thực Biển Việt Nam và thế giới của HSHG:

- Đam mê thương hiệu HSHG và mong muốn góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu, truyền tải định vị thương hiệu và tính cách thương hiệu của HSHG.

- Góp phần tạo dựng môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp phù hợp với giá trị văn hóa và tính cách thương hiệu của HSHG.

2.Phát triển chiến lược marketing và thương hiệu:

- Xây dựng và phát triển chiến lược marketing tổng thể nhằm định vị HSHG là thương hiệu hàng đầu.

- Phát triển các chiến lược thương hiệu toàn diện, đảm bảo tính nhất quán về thông điệp và hình ảnh thương hiệu.