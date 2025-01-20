Tuyển Giám đốc kinh doanh Volvo Car Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Volvo Car Việt Nam
- Hồ Chí Minh: 21.04, Tầng 21, Khu Văn Phòng, Tòa Nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh,
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
1. CHỨC DANH MÔ TẢ
- Bộ phận : Ban điều hành
- Chức danh : Giám đốc kinh doanh
- Báo cáo và chịu trách nhiệm trước : Tổng giám đốc
2. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC
Quản lý chung kinh doanh.
3. NHIỆM VỤ:
3.1. Quản lý kinh doanh xe - 65%:
- Tham mưu, định hướng kế hoạch kinh doanh trung hạn, ngắn hạn.
- Nghiên cứu, phân tích thông tin thị trường để đưa các hoạt động bán hàng phù hợp
- Phân tích, đánh giá năng lực kinh doanh xe mới của các đại lý để đảm bảo KHKD tuần, tháng, quý, năm.
- Xây dựng, đề xuất kế hoạch và theo dõi kế hoạch bán hàng cả nước cho năm, quý, tháng, tuần.
- Đề xuất, tham mưu chính sách và kiểm soát các chính sách bán hàng toàn quốc tại từng thời điểm.
- Tiếp nhận thông tin từ đại lý và đưa ra các giải pháp cải thiện hoạt động kinh doanh của từng đại lý.
- Thực hiện các báo cáo cho Tổng Giám đốc khi có nhu cầu.
