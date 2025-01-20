Tuyển Giám đốc kinh doanh Volvo Car Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. CHỨC DANH MÔ TẢ

- Bộ phận : Ban điều hành

- Chức danh : Giám đốc kinh doanh

- Báo cáo và chịu trách nhiệm trước : Tổng giám đốc

2. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

Quản lý chung kinh doanh.

3. NHIỆM VỤ:

3.1. Quản lý kinh doanh xe - 65%:

- Tham mưu, định hướng kế hoạch kinh doanh trung hạn, ngắn hạn.

- Nghiên cứu, phân tích thông tin thị trường để đưa các hoạt động bán hàng phù hợp

- Phân tích, đánh giá năng lực kinh doanh xe mới của các đại lý để đảm bảo KHKD tuần, tháng, quý, năm.

- Xây dựng, đề xuất kế hoạch và theo dõi kế hoạch bán hàng cả nước cho năm, quý, tháng, tuần.

- Đề xuất, tham mưu chính sách và kiểm soát các chính sách bán hàng toàn quốc tại từng thời điểm.

- Tiếp nhận thông tin từ đại lý và đưa ra các giải pháp cải thiện hoạt động kinh doanh của từng đại lý.

- Thực hiện các báo cáo cho Tổng Giám đốc khi có nhu cầu.