Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Bình Anh (BA GPS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 40 Triệu

Công Ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Bình Anh (BA GPS)
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/03/2025
Công Ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Bình Anh (BA GPS)

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Bình Anh (BA GPS)

Mức lương
Từ 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Vietnam

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Từ 40 Triệu

Trách nhiệm
1. Xây dựng, kiểm soát và điều hướng thúc đẩy các mục tiêu hành động bán hàng và dịch vụ để đảm bảo doanh thu và sản lượng bán hàng.
2. Điều hướng các hoạt động xây dựng thương hiệu, duy trì và phát triển quan hệ khách hàng.
3. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự kinh doanh.
4. Quản lý ngân sách và tài chính theo mục tiêu công ty.

Với Mức Lương Từ 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Công nghệ Thông tin, hoặc Điện tử Viễn thông.
- Đã từng giữ vị trí quản lý cấp cao như Trưởng phòng Kinh doanh, Giám đốc Kinh doanh, hoặc Giám đốc Vùng từ 3 năm trở lên
- Ưu tiên có kinh nghiệm Quản lý kinh doanh trong ngành kỹ thuật, giao thông vận tải, dầu nhớt, xây dựng…

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Bình Anh (BA GPS) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Bình Anh (BA GPS)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Bình Anh (BA GPS)

Công Ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Bình Anh (BA GPS)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà Bưu điện, Lô 14 Nguyễn Cảnh Dị, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.

