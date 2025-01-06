Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN TRƯỜNG PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN TRƯỜNG PHÚC
- Hà Nội: Quà tặng nhân dịp 08/03, 20/10, Tết trung thu, Tết thiếu nhi... • Chương trình đào tạo và phát triển sự nghiệp.
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng chương trình bán hàng theo kế hoạch tháng/ quý
Triển khai bán hàng khu vực miền Bắc
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng với từng nhà thuốc/đại lý/ nhà phân vối và TDV tại khu vực phụ trách.
Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ Nhân viên bán hàng, huấn luyện kỹ năng bán hàng cho Nhân viên, lên lịch làm việc cùng Nhân viên ngoài thị trường.
Triển khai các chương trình khuyến mãi, marketing với hệ thống và khách hàng
Thu thập các thông tin về khách hàng và đối thủ cạnh tranh.
Theo dõi và đôn đốc Nhân viên đạt chỉ tiêu ngày, tuần và tháng
Xây dựng chính sách lương thưởng cho hệ thống dưới quyền
Tạo mối quan hệ tốt với khách hàng, giải quyết kịp thời những thắc mắc của khách hàng
Tìm kiếm, thay thế NPP, TDV trong khu vực được phụ trách.
Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu công việc
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kỹ năng quản lý, đào tạo.
• Có kỹ năng đàm phán thuyết phục
• Kỹ năng chăm sóc khách hàng, lắng nghe, phản hồi.
• Tuổi từ 30 đến 45.
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN TRƯỜNG PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Trên 30 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN TRƯỜNG PHÚC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI