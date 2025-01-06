Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN TRƯỜNG PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quà tặng nhân dịp 08/03, 20/10, Tết trung thu, Tết thiếu nhi... • Chương trình đào tạo và phát triển sự nghiệp.

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng chương trình bán hàng theo kế hoạch tháng/ quý

Triển khai bán hàng khu vực miền Bắc

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng với từng nhà thuốc/đại lý/ nhà phân vối và TDV tại khu vực phụ trách.

Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ Nhân viên bán hàng, huấn luyện kỹ năng bán hàng cho Nhân viên, lên lịch làm việc cùng Nhân viên ngoài thị trường.

Triển khai các chương trình khuyến mãi, marketing với hệ thống và khách hàng

Thu thập các thông tin về khách hàng và đối thủ cạnh tranh.

Theo dõi và đôn đốc Nhân viên đạt chỉ tiêu ngày, tuần và tháng

Xây dựng chính sách lương thưởng cho hệ thống dưới quyền

Tạo mối quan hệ tốt với khách hàng, giải quyết kịp thời những thắc mắc của khách hàng

Tìm kiếm, thay thế NPP, TDV trong khu vực được phụ trách.

Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu công việc

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại công ty Dược

• Kỹ năng quản lý, đào tạo.

• Có kỹ năng đàm phán thuyết phục

• Kỹ năng chăm sóc khách hàng, lắng nghe, phản hồi.

• Tuổi từ 30 đến 45.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN TRƯỜNG PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: Trên 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN TRƯỜNG PHÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin