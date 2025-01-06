Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN TRƯỜNG PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Quản lý kinh doanh

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN TRƯỜNG PHÚC
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/02/2025
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN TRƯỜNG PHÚC

Quản lý kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN TRƯỜNG PHÚC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

Hà Nội: Quà tặng nhân dịp 08/03, 20/10, Tết trung thu, Tết thiếu nhi... • Chương trình đào tạo và phát triển sự nghiệp.

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng chương trình bán hàng theo kế hoạch tháng/ quý
Triển khai bán hàng khu vực miền Bắc
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng với từng nhà thuốc/đại lý/ nhà phân vối và TDV tại khu vực phụ trách.
Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ Nhân viên bán hàng, huấn luyện kỹ năng bán hàng cho Nhân viên, lên lịch làm việc cùng Nhân viên ngoài thị trường.
Triển khai các chương trình khuyến mãi, marketing với hệ thống và khách hàng
Thu thập các thông tin về khách hàng và đối thủ cạnh tranh.
Theo dõi và đôn đốc Nhân viên đạt chỉ tiêu ngày, tuần và tháng
Xây dựng chính sách lương thưởng cho hệ thống dưới quyền
Tạo mối quan hệ tốt với khách hàng, giải quyết kịp thời những thắc mắc của khách hàng
Tìm kiếm, thay thế NPP, TDV trong khu vực được phụ trách.
Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu công việc
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại công ty Dược
• Kỹ năng quản lý, đào tạo.
• Có kỹ năng đàm phán thuyết phục
• Kỹ năng chăm sóc khách hàng, lắng nghe, phản hồi.
• Tuổi từ 30 đến 45.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN TRƯỜNG PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: Trên 30 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN TRƯỜNG PHÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN TRƯỜNG PHÚC

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN TRƯỜNG PHÚC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 18 tòa nhà HCMCC, số 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

