Tuyển Giám đốc vận hành Công ty CP CVB Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám đốc vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phối hợp với Hiệu trưởng của trường cùng quản lý và giám sát các hoạt động chuyên môn của trường, quản lý và hỗ trợ các giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt nam.

- Cùng Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề với phu huynh.

- Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch tiếp thị và tuyển sinh đạt và vượt chỉ tiêu mà Ban Cổ đông sáng lập đề ra.

- Đảm bảo thúc đẩy các hoạt động tuyển sinh để đạt doanh số tuyển sinh của trường.

- Phối hợp với các phòng ban trên Holding như phòng marketing để tổ chức events để thu hút học sinh và đẩy mạnh thương hiệu của Trường.

- Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh điều hành của Trường

- Kiểm soát chất lượng nội bộ của Trường

- Duy trì sự hiện diện tại khu vực quản lý để đảm bảo nắm bắt và hiểu rõ nhu cầu khách hàng

- Tuyển dụng và huấn luyện năng lực, khả năng và kiến thức cho đội ngũ nhân viên

- Bao quát hoạt động đào tạo tại trung tâm, chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng đào tạo theo mục tiêu của Trường

- Báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng tới các Giám đốc điều hành trên Holding, nhận các thông tin từ BOD.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh hoặc kinh tế

- Thành thạo tin học văn phòng

- Tiếng Anh: Giao tiếp tốt

- Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí giám đốc điều hành trường mầm non

- Thời gian làm việc: 8h - 17h

Tại Công ty CP CVB Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận: lương cơ bản + lương doanh số + cộng tỷ lệ cổ phần

- Đóng BHXH

- Ăn trưa tại trường

- Miễn Phí 100% học phí cho con học tại trường

- Thưởng lễ, tết 20/10, 20/11, sinh nhật,...

- Thưởng KPI vào cuối năm học

- Nghỉ hè 1 tuần hưởng nguyên lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP CVB Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin