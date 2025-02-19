Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng TTQ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 137 đường 320 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP.HCM, Quận 8

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi, kiểm tra và giám sát tiến độ, chất lượng thi công tại công trình.

Đảm bảo công trình thực hiện đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn lao động.

Lập báo cáo công việc định kỳ và xử lý các vấn đề phát sinh tại công trình.

Làm việc trực tiếp với đội ngũ thi công, nhà thầu và các bên liên quan để giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

Đề xuất các giải pháp cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng thi công.

Kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công thực tế so với hợp đồng, hồ sơ thiết kế.

Hỗ trợ nghiệm thu các hạng mục thi công, đảm bảo đúng tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật.

Giám sát công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại công trình.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ dự án và xử lý các vướng mắc trong quá trình thi công.

Đi công tác tại các tỉnh theo yêu cầu dự án để đảm bảo công trình được triển khai đúng kế hoạch.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng dân dụng hoặc tương đương.

Có kinh nghiệm giám sát công trình từ 2 năm trở lên.

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành.

Kỹ năng quản lý công việc tốt, khả năng làm việc độc lập và dưới áp lực cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng TTQ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực.

Phụ cấp công tác tỉnh theo quy định của công ty.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng TTQ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.