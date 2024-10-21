Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN KAS HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KAS HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KAS HOLDINGS

Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAS HOLDINGS

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà hàng Phở 100, tầng 2 Landmark 72, Keangnam, E6 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Điều phối và phân công công việc cho nhân viên trong ca. Giám sát, hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên trong quá trình làm việc. Đảm bảo tất cả nhân viên tuân thủ quy định và tiêu chuẩn của nhà hàng. Đảm bảo khách hàng nhận được dịch vụ tốt nhất từ khi vào đến khi rời khỏi nhà hàng. Xử lý các tình huống khiếu nại, phàn nàn của khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, thúc đẩy sự quay lại của khách. Giám sát quá trình chuẩn bị và phục vụ món ăn, đảm bảo chất lượng và thời gian phục vụ. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh nhà hàng luôn đạt tiêu chuẩn. Quản lý hàng hóa, nguyên liệu, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng. Tổ chức các buổi đào tạo cho nhân viên mới và đào tạo nâng cao cho nhân viên hiện tại. Khuyến khích và phát triển năng lực của nhân viên, đề xuất các phương án khen thưởng và phạt hợp lý.
Điều phối và phân công công việc cho nhân viên trong ca.
Giám sát, hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên trong quá trình làm việc.
Đảm bảo tất cả nhân viên tuân thủ quy định và tiêu chuẩn của nhà hàng.
Đảm bảo khách hàng nhận được dịch vụ tốt nhất từ khi vào đến khi rời khỏi nhà hàng.
Xử lý các tình huống khiếu nại, phàn nàn của khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.
Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, thúc đẩy sự quay lại của khách.
Giám sát quá trình chuẩn bị và phục vụ món ăn, đảm bảo chất lượng và thời gian phục vụ.
Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh nhà hàng luôn đạt tiêu chuẩn.
Quản lý hàng hóa, nguyên liệu, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng.
Tổ chức các buổi đào tạo cho nhân viên mới và đào tạo nâng cao cho nhân viên hiện tại.
Khuyến khích và phát triển năng lực của nhân viên, đề xuất các phương án khen thưởng và phạt hợp lý.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 2 năm tại các nhà hàng, khách sạn Nhanh nhẹn, hoạt bát, có khả năng quán xuyến khi quản lý vắng mặt Kỹ năng giải quyết vấn đề Giao tiếp tiếng Anh trong phạm vi nhà hàng, nghe nói trôi chảy Đã được tham gia ít nhất 1 khóa nghiệp vụ liên quan. Có thể làm việc xoay ca linh hoạt khi cần thiết Có kỹ năng về quy trình phục vụ và chế biến món ăn.
Kinh nghiệm từ 2 năm tại các nhà hàng, khách sạn
Nhanh nhẹn, hoạt bát, có khả năng quán xuyến khi quản lý vắng mặt
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Giao tiếp tiếng Anh trong phạm vi nhà hàng, nghe nói trôi chảy
Đã được tham gia ít nhất 1 khóa nghiệp vụ liên quan.
Có thể làm việc xoay ca linh hoạt khi cần thiết
Có kỹ năng về quy trình phục vụ và chế biến món ăn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAS HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ ăn ca tại nhà hàng. Tham gia BHXH đầy đủ theo luật lao động Chế độ nghỉ hàng tuần và 1 ngày phép hàng tháng Chương trình giảm giá khi sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhà hàng. Cơ hội thăng tiến
Hỗ trợ ăn ca tại nhà hàng.
Tham gia BHXH đầy đủ theo luật lao động
Chế độ nghỉ hàng tuần và 1 ngày phép hàng tháng
Chương trình giảm giá khi sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhà hàng.
Cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAS HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KAS HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN KAS HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 2701, tầng 27, tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

