Tuyển Giám sát sản xuất BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

BIM Group Quảng Ninh
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
BIM Group Quảng Ninh

Giám sát sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát sản xuất Tại BIM Group Quảng Ninh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Tầng 1 tòa nhà Greenbay, đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công hạng mục ME tại các dự án trong khu đô thị Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh
- Phối hợp với phòng ban liên quan, kịp thời báo cáo và đề xuất các giải pháp cần thiết đảm bảo công trình đạt chất lượng, tiến độ
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng ban

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ sư chuyên ngành điện, cấp thoát nước, HVAC hoặc ngành khác và có kinh nghiệm liên quan.
- Chứng chỉ hành nghề giám sát hạng II trở lên
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm
- Có hiểu biết tổng quan về hệ thống kỹ thuật trong công trình, các vật liệu, thiết bị cơ điện trong công trình.
- Thành thạo tin học văn phòng, Autocad, Revit (ưu tiên)

Tại BIM Group Quảng Ninh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BIM Group Quảng Ninh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BIM Group Quảng Ninh

BIM Group Quảng Ninh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1 tòa nhà Greenbay, đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

