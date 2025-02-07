Tuyển Giám sát sản xuất BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát sản xuất Tại BIM Group Quảng Ninh
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Ninh: Tầng 1 tòa nhà Greenbay, đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
- Giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công hạng mục ME tại các dự án trong khu đô thị Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh
- Phối hợp với phòng ban liên quan, kịp thời báo cáo và đề xuất các giải pháp cần thiết đảm bảo công trình đạt chất lượng, tiến độ
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng ban
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ sư chuyên ngành điện, cấp thoát nước, HVAC hoặc ngành khác và có kinh nghiệm liên quan.
- Chứng chỉ hành nghề giám sát hạng II trở lên
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm
- Có hiểu biết tổng quan về hệ thống kỹ thuật trong công trình, các vật liệu, thiết bị cơ điện trong công trình.
- Thành thạo tin học văn phòng, Autocad, Revit (ưu tiên)
- Chứng chỉ hành nghề giám sát hạng II trở lên
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm
- Có hiểu biết tổng quan về hệ thống kỹ thuật trong công trình, các vật liệu, thiết bị cơ điện trong công trình.
- Thành thạo tin học văn phòng, Autocad, Revit (ưu tiên)
Tại BIM Group Quảng Ninh Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BIM Group Quảng Ninh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI