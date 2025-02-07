Tuyển Giám sát sản xuất BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Tầng 1 tòa nhà Greenbay, đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công hạng mục ME tại các dự án trong khu đô thị Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh

- Phối hợp với phòng ban liên quan, kịp thời báo cáo và đề xuất các giải pháp cần thiết đảm bảo công trình đạt chất lượng, tiến độ

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng ban

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ sư chuyên ngành điện, cấp thoát nước, HVAC hoặc ngành khác và có kinh nghiệm liên quan.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát hạng II trở lên

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm

- Có hiểu biết tổng quan về hệ thống kỹ thuật trong công trình, các vật liệu, thiết bị cơ điện trong công trình.

- Thành thạo tin học văn phòng, Autocad, Revit (ưu tiên)

