Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH MOODESIGNS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Vinhomes Golden River, D1, HCMC

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận thông tin dự án: thu thập và quản lý thông tin, tham gia họp với khách hàng;

- Tham gia khảo sát, lập kế hoạch và tiến độ công việc

- Phát triển và triển khai thiết kế các dự án nội thất văn phòng và thương mại;

- Phối hợp các bộ phận thi công, báo giá, 2D, 3D;

- Tổng hợp và trình duyệt các mẫu vật liệu từ nhà cung cấp cho chủ đầu tư;

- Đảm bảo về chất lượng thiết kế đúng với tiêu chuẩn và định hướng thiết kế;

- Đảm bảo về tiến độ thiết kế đúng với lịch trình được đề ra.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

QUYỀN LỢI

- Lương thỏa thuận theo năng lực;

- Xét tăng lương hàng năm theo năng lực;

- Thưởng lễ Tết

- Phép năm đầy đủ;

- Chế độ bảo hiểm theo quy định;

- Các chế độ khác: bảo hiểm sức khỏe PVI, du lịch, các hoạt động cho nhân viên vào các dịp lễ trong năm;

- Được đào tạo các kiến thức về vật liệu, kỹ năng chuyên môn thông qua các buổi talkshow;

Tại CÔNG TY TNHH MOODESIGNS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOODESIGNS

