Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô H42 khu tái định cư 10ha, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

1. QUYỀN LỢI

- Thu nhập từ 12 - 18 triệu đồng/tháng, tùy theo kinh nghiệm và năng lực của ứng viên; Thưởng kết quả kinh doanh công ty, thưởng ngày lễ, tết, nghỉ mát;

- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm tại bệnh viện uy tín;

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật;

2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Lập kế hoạch triển khai thi công.

- Điều hành công tác thi công Hạ tầng viễn thông.

- Rà soát hồ sơ, số liệu phục vụ thanh toán công tác thi công Hạ tầng viễn thông.

- Thực hiện công việc theo yêu cầu của CBQL

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3. YÊU CẦU

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Xây dựng DD&CN.

- Kinh nghiệm trên 1 năm làm cán bộ kỹ thuật tại công trường, từng làm hồ sơ thanh quyết toán (dưới 30 tuổi).

Tại Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin