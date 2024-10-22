Tuyển Xây dựng Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thông Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đảo Hòn Chút, TP Cam Ranh

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

-Tổ chức thi công các công trình điện (Hệ thống điện, đường dây và TBA ...)

- Lập tiến độ thi công chi tiết theo từng hạng mục công việc, thống nhất tiến độ thực hiện với nhân viên đặt hàng và các đối tác;

- Tổ chức nghiệm thu thanh toán, bàn giao và quyết toán công trình, đảm bảo kịp tiến độ đã đề ra;

- Lập Hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành điện;

- Nắm được thủ tục về hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán;

- Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel..), Autocad;

- Có chứng chỉ giám sát thi công

Tại Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thông Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung và hòa đồng.

- Hưởng các chế độ phúc lợi như hiếu, hỷ, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, thưởng lễ tết ... theo quy định của công ty

- Hưởng đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định của Bộ luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN...).

- Có cơ hội học hỏi, phát triển và khẳng định bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thông Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin