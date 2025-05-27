Tuyển Giáo viên TRƯỜNG TRUNG CẤP NGỌC HÀ – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

- Dạy lý thuyết và thực hành lái xe (100% bằng Ô tô điện)

- Hướng dẫn các kỹ năng lái xe, 11 bài thi liên hoàn trong sa hình, thực hành lái xe trên đường giao thông công cộng.

- Giám sát và đánh giá tiến trình học viên.

- Xử lý các tình huống giao thông.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 26 tuổi đến dưới 60 tuổi.

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm đào tạo lái xe.

- Có chứng chỉ giáo viên dạy thực hành lái xe

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Tại TRƯỜNG TRUNG CẤP NGỌC HÀ – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 16 – 20 triệu/ tháng.

- Được giao quản lý xe trong suốt quá trình đào tạo, chủ động sắp xếp lịch đào tạo cho học viên.

- Không mất chi phí nhiên liệu.

- Không lo bảo dưỡng, hao mòn xe.

- Không lo thiếu học viên.

- Được linh động về địa chỉ làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG TRUNG CẤP NGỌC HÀ – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ

