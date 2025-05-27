Tuyển Giáo viên TRƯỜNG TRUNG CẤP NGỌC HÀ – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại TRƯỜNG TRUNG CẤP NGỌC HÀ – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ
Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 16 - 20 Triệu
- Dạy lý thuyết và thực hành lái xe (100% bằng Ô tô điện)
- Hướng dẫn các kỹ năng lái xe, 11 bài thi liên hoàn trong sa hình, thực hành lái xe trên đường giao thông công cộng.
- Giám sát và đánh giá tiến trình học viên.
- Xử lý các tình huống giao thông.
Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Từ 26 tuổi đến dưới 60 tuổi.
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm đào tạo lái xe.
- Có chứng chỉ giáo viên dạy thực hành lái xe
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm đào tạo lái xe.
- Có chứng chỉ giáo viên dạy thực hành lái xe
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Tại TRƯỜNG TRUNG CẤP NGỌC HÀ – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: từ 16 – 20 triệu/ tháng.
- Được giao quản lý xe trong suốt quá trình đào tạo, chủ động sắp xếp lịch đào tạo cho học viên.
- Không mất chi phí nhiên liệu.
- Không lo bảo dưỡng, hao mòn xe.
- Không lo thiếu học viên.
- Được linh động về địa chỉ làm việc.
- Được giao quản lý xe trong suốt quá trình đào tạo, chủ động sắp xếp lịch đào tạo cho học viên.
- Không mất chi phí nhiên liệu.
- Không lo bảo dưỡng, hao mòn xe.
- Không lo thiếu học viên.
- Được linh động về địa chỉ làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG TRUNG CẤP NGỌC HÀ – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI