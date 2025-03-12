Tuyển Giáo viên Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 USD

Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School

Mức lương
15 - 25 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 82 Nguyễn Vĩnh Bảo, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 15 - 25 USD

1. Tham gia các khóa đào tạo về AI & Công nghệ để nâng cao chuyên môn và chuẩn bị cho việc giảng dạy.
2. Thiết kế và triển khai chương trình đào tạo AI cho giáo viên và học sinh tại Archimedes.
3. Xây dựng tài liệu giảng dạy, bài giảng và hướng dẫn học tập.
4. Hỗ trợ triển khai AI trong hệ thống học tập và nghiên cứu.

Với Mức Lương 15 - 25 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Có kĩ năng sư phạm chuyên môn: Toán, Tin, Lí, Hoá
2. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm giảng dạy, đặc biệt trong lĩnh vực AI hoặc công nghệ.
3. Thành thạo ngôn ngữ lập trình Python và các thư viện AI là lợi thế.
4. Có nền tảng về Machine Learning, AI
5. Đam mê ứng dụng AI trong giáo dục và mong muốn phát triển cộng đồng AI học thuật.
*** QUYỀN LỢI:
1. Ưu đãi khi có con học tập tại các trường trong Hệ thống Archimedes School.
2. Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và các chương trình đào tạo theo quy định của Nhà trường.
3. Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Tại Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School

Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hà Nội, Vietnam

