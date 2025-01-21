Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NGÔI SAO VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 17 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc

Tham gia trợ giảng hoặc giảng dạy, biên soạn tài liệu, giáo trình, đề thi...các lớp Tin Học Văn Phòng

Nội dung giảng dạy bao gồm 1 trong các chương trình sau : CNTT Cơ Bản (CCA), CNTT Nâng Cao (CCB), IC3 & MOS

Làm việc tại các chi nhánh của Tin học Ngoại ngữ Ngôi Sao Việt hoặc tại các Trường là đơn vị đối tác của Tin học Ngoại ngữ Ngôi Sao Việt ở TP.HCM

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Ưu tiên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, nếu chưa có chứng chỉ sẽ được đào tạo.

Tốt nghiệp cao đẳng.

Đã hoặc sắp tốt nghiệp chuyên ngành CNTT hoặc Sư Phạm Tin Học, có năng khiếu và yêu thích việc đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu CNTT...

Trung thực, năng động và có trách nhiệm cao trong công việc

Có tính chủ động nghiên cứu cập nhật kiến thức để nâng cao giá trị bản thân

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NGÔI SAO VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Teams building với công ty hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NGÔI SAO VIỆT

