Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NGÔI SAO VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NGÔI SAO VIỆT
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/03/2025
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NGÔI SAO VIỆT

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NGÔI SAO VIỆT

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 17 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tham gia trợ giảng hoặc giảng dạy, biên soạn tài liệu, giáo trình, đề thi...các lớp Tin Học Văn Phòng
Nội dung giảng dạy bao gồm 1 trong các chương trình sau : CNTT Cơ Bản (CCA), CNTT Nâng Cao (CCB), IC3 & MOS
Làm việc tại các chi nhánh của Tin học Ngoại ngữ Ngôi Sao Việt hoặc tại các Trường là đơn vị đối tác của Tin học Ngoại ngữ Ngôi Sao Việt ở TP.HCM

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Ưu tiên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, nếu chưa có chứng chỉ sẽ được đào tạo.
Tốt nghiệp cao đẳng.
Đã hoặc sắp tốt nghiệp chuyên ngành CNTT hoặc Sư Phạm Tin Học, có năng khiếu và yêu thích việc đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu CNTT...
Trung thực, năng động và có trách nhiệm cao trong công việc
Có tính chủ động nghiên cứu cập nhật kiến thức để nâng cao giá trị bản thân

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NGÔI SAO VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Teams building với công ty hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NGÔI SAO VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NGÔI SAO VIỆT

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NGÔI SAO VIỆT

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 17 Trần Thiện Chánh. Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

