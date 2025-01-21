Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NGÔI SAO VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NGÔI SAO VIỆT
- Hồ Chí Minh:
- 17 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 10
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tham gia trợ giảng hoặc giảng dạy, biên soạn tài liệu, giáo trình, đề thi...các lớp Tin Học Văn Phòng
Nội dung giảng dạy bao gồm 1 trong các chương trình sau : CNTT Cơ Bản (CCA), CNTT Nâng Cao (CCB), IC3 & MOS
Làm việc tại các chi nhánh của Tin học Ngoại ngữ Ngôi Sao Việt hoặc tại các Trường là đơn vị đối tác của Tin học Ngoại ngữ Ngôi Sao Việt ở TP.HCM
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, nếu chưa có chứng chỉ sẽ được đào tạo.
Tốt nghiệp cao đẳng.
Đã hoặc sắp tốt nghiệp chuyên ngành CNTT hoặc Sư Phạm Tin Học, có năng khiếu và yêu thích việc đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu CNTT...
Trung thực, năng động và có trách nhiệm cao trong công việc
Có tính chủ động nghiên cứu cập nhật kiến thức để nâng cao giá trị bản thân
Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NGÔI SAO VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NGÔI SAO VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
