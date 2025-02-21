Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ÔNG VUA TỐT làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 10 Triệu

Mức lương 3 - 10 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đội 3, Lạc Thị, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 3 - 10 Triệu

sinh động, hấp dẫn và lấy học viên làm trung tâm

nhiều phương pháp giảng dạy sáng tạo

cung cấp phản hồi để cải thiện kỹ năng

các hoạt động của trung tâm, các buổi họp và đào tạo chuyên môn

Với Mức Lương 3 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp hoặc đang theo học Đại học chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, có chứng chỉ quốc tế (TESOL, CELTA, TEFL) là một lợi thế.

- Trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0+ hoặc chứng chỉ tương đương là một lợi thế.

- Kinh nghiệm giảng dạy là một lợi thế, nhưng không bắt buộc.

- Kỹ năng truyền đạt tốt, giọng nói dễ nghe, phát âm chuẩn. Kỹ năng giao tiếp và quản lý lớp học tốt.

- Đam mê giảng dạy, kiên nhẫn và có khả năng tạo ra môi trường học tập vui vẻ, tích cực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ÔNG VUA TỐT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định, thưởng theo hiệu quả giảng dạy. Sẵn sàng trả vượt khung nếu ứng viên chứng minh được năng lực và cam kết gắn bó lâu dài.

Được tham gia các khóa đào tạo giáo viên định kỳ.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Có cơ hội phát triển kỹ năng sư phạm và thăng tiến lên vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ÔNG VUA TỐT

