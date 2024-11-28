Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 18 Nguyễn Khuyến, Hà Đông ...và 1 địa điểm khác, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Giảng dạy chuyên sâu các kĩ năng của bài thi IELTS theo mục tiêu đề ra của học viên.
Giảng dạy theo giáo trình được biên soạn bởi Hệ thống luyện thi IELTS LangGo.
Nhận lớp theo sắp xếp của nhân viên Điều phối Giảng viên.
Tham gia đề xuất, cải tiến và phát triển chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy, ...
Chăm sóc học viên trong suốt quá trình trước, trong và sau học tập.
Đánh giá sau quá trình giảng dạy. Báo cáo tình hình lớp học cho nhân viên Điều phối Giảng viên.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh: IELTS ≥ 8.0, S + R + L >=7.0, W>=6.5 (Ứng viên vui lòng gửi bản scan chứng chỉ đính kèm)
Tiếng Anh:
Kinh nghiệm:
Kinh nghiệm
Ưu tiên ứng viên đã từng đi giảng dạy/có kinh nghiệm đào tạo.
Ưu tiên ứng viên có mong muốn theo đuổi sự nghiệp giảng dạy và giáo dục.
Yêu cầu:
Yêu cầu
Khả năng truyền đạt tốt.
Yêu thích công việc chia sẻ, đào tạo & phát triển con người.
Khả năng giao tiếp tốt và khuyến khích học viên nói tiếng Anh.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15.000.000đ - 30.000.000đ/tháng
Lương giảng dạy theo giờ (được chọn khung giờ làm việc): Từ 500.000 – 840.000đ/ buổi (2h)
Được nhận hỗ trợ phụ cấp chấm bài, dạy phụ đạo cho học viên
Thưởng lớp kiểu mẫu 1.000.000/1 lớp
Tham gia chương trình đào tạo Giảng viên chuyên nghiệp theo phương pháp NLP và ELC trong 2-4 tuần ngay khi nhận việc.
Thưởng theo KPIs, thưởng tết và phúc lợi theo cơ chế/quy định của công ty.
Được review năng lực và đề xuất thay đổi thu nhập mỗi buổi dạy theo thâm niên, phân bậc Giảng viên.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo.
Gói coaching phát triển năng lực (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000 VNĐ).
Gói chính sách đào tạo thuộc HBR Holdings, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

