Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18 Nguyễn Khuyến, Hà Đông ...và 1 địa điểm khác, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Giảng dạy chuyên sâu các kĩ năng của bài thi IELTS theo mục tiêu đề ra của học viên.

Giảng dạy theo giáo trình được biên soạn bởi Hệ thống luyện thi IELTS LangGo.

Nhận lớp theo sắp xếp của nhân viên Điều phối Giảng viên.

Tham gia đề xuất, cải tiến và phát triển chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy, ...

Chăm sóc học viên trong suốt quá trình trước, trong và sau học tập.

Đánh giá sau quá trình giảng dạy. Báo cáo tình hình lớp học cho nhân viên Điều phối Giảng viên.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh: IELTS ≥ 8.0, S + R + L >=7.0, W>=6.5 (Ứng viên vui lòng gửi bản scan chứng chỉ đính kèm)

Tiếng Anh:

Kinh nghiệm:

Kinh nghiệm

Ưu tiên ứng viên đã từng đi giảng dạy/có kinh nghiệm đào tạo.

Ưu tiên ứng viên có mong muốn theo đuổi sự nghiệp giảng dạy và giáo dục.

Yêu cầu:

Yêu cầu

Khả năng truyền đạt tốt.

Yêu thích công việc chia sẻ, đào tạo & phát triển con người.

Khả năng giao tiếp tốt và khuyến khích học viên nói tiếng Anh.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15.000.000đ - 30.000.000đ/tháng

Lương giảng dạy theo giờ (được chọn khung giờ làm việc): Từ 500.000 – 840.000đ/ buổi (2h)

Được nhận hỗ trợ phụ cấp chấm bài, dạy phụ đạo cho học viên

Thưởng lớp kiểu mẫu 1.000.000/1 lớp

Tham gia chương trình đào tạo Giảng viên chuyên nghiệp theo phương pháp NLP và ELC trong 2-4 tuần ngay khi nhận việc.

Thưởng theo KPIs, thưởng tết và phúc lợi theo cơ chế/quy định của công ty.

Được review năng lực và đề xuất thay đổi thu nhập mỗi buổi dạy theo thâm niên, phân bậc Giảng viên.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo.

Gói coaching phát triển năng lực (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000 VNĐ).

Gói chính sách đào tạo thuộc HBR Holdings, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin