Tuyển Giáo viên tiếng Anh TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG

Giáo viên tiếng Anh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 267, Đường Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Giảng dạy các môn học theo chuyênngành đào tạo.
Nghiên cứu các phươngpháp dạy học tích cực, phát triểntư duy của học sinh theo mục tiêu giáo dục của Nhà trường.
Xây dựng và tổ chức cácdự án học tập, tham gia các hoạt động ngoại khóa,câu lạc bộ, nghiên cứu khoa học của học sinh theo yêu cầu của Nhà trường.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: dưới 45 tuổi, phát âm chuẩn.
Tốt nghiệp Đại học sư phạm hoặc Đại học tươngđương đúng chuyênmôn bậc học, xếp loại Khá trở lên (có chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm).
Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệmgiảng dạy chươngtrình GDPT 2018 cấp THPT.
Ưu tiên các giáo viên có bằng cấp chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng công tác quản lý giáo dục (Tổ trưởng chuyên môn, Cử nhân, Thạc sĩ, Quản lý giáo dục).
Yêu nghề, mong muốn đổi mới, sáng tạo trong hoạt động giảngdạy và giáo dục học sinh. Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Có kỹ năng quản lý lớp học ở các trình độ, ý thức học tập khác nhau. Sử dụng tốt công nghệ thông tin trong giảng dạy.
Ưutiên Giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm, có khả năng làm công tác chủ nhiệm lớp, có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Nhà trường.
Ưutiên Giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên giỏi các cấp, có nhiềuhọc sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi.

Tại TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ: Mức lương cạnh tranh (thỏathuận theo năng lực).
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định Luật lao động, quy định của Trường.
Được tham gia đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Luật lao động.
Thưởng các ngày Lễ, Sinh nhật, Lương tháng 13.
Được xét nâng lương định kỳ hàng năm, nâng bậc lương khi hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc được giao.
Thưởng các dịp lễ tết hàng năm theo quy định của Nhà trường.
Được học hỏi về chuyênmôn, nâng cao kỹ năng,nghiệp vụ.
Hỗ trợ ăn cơm trưa tại Trường miễn phí.
Có cơ hội thăngtiến, phát triển bản thân, phát triển nghề nghiệpcao.
Hàng tháng được tham gia hoạt động đào tạo, sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, dự giờ, nâng cao trình độ.
Được tham gia đào tạo, tập huấn bởi đội ngũ Cố vấn/ chuyên gia giáo dục nhiều kinh nghiệm, nhiệt huyết với nghề.
Được làm việc trong môi trường giáo dục chuyênnghiệp, tích cực, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG

TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 94 ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

