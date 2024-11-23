Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ DỊCH VỤ TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 20 Triệu

Mức lương 5 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 21 - TT17 Văn Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

- Giảng dạy học sinh trong độ tuổi 5-17 tuổi. Ưu tiên đã có kinh nghiệm dạy các lớp luyện

thi vào chuyên ngữ cấp 3 hoặc luyện thi vào các trường cấp 2 CLC

- Quản lý các học sinh trong lớp, gửi nhận xét cho phụ huynh trên nhóm lớp sau mỗi buổi

học.

- Phối hợp với các bộ phận khác của Trung tâm khi cần thiết để xây dựng các lộ trình học

phù hợp cho từng đối tượng học viên.

- Tham dự các buổi trao đổi với bộ phận chuyển môn để nâng cao chất lương giảng dạy

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh , Ưu

tiên các ứng viên có chứng chỉ IELTS từ 7.0 +

- 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương, chấp nhận đào tạo sinh viên mới ra trường

- Thái độ sẵn sàng, có thể làm được

- Tác phong thanh lịch, khả năng giao tiếp tốt

- Nhanh nhẹn, ý thức trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ DỊCH VỤ TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn 250.000- 700.000 một buổi học tùy vào sĩ số lớp và trình độ lớp đảm nhận.

- Thưởng hiệu quả công việc, thưởng tái tục

- Thưởng lễ tết trong năm, thưởng sinh nhật/đám cưới, chế độ thăm hỏi ốm đau

- Được hưởng các chế độ theo quy định của Luật lao động. Được tham gia BHXH – BHYT –

BHTN theo luật định.

- Được tham gia các khóa học tiếng anh tại Trung tâm miễn phí.

- Được tham gia các hoạt động teambuilding thú vị; nghỉ mát hàng năm.

- Được làm việc trong môi trưởng năng động, chuyên nghiệp; có cơ hội phát triển bản thân

và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ DỊCH VỤ TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.