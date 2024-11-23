Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ DỊCH VỤ TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ DỊCH VỤ TOÀN CẦU
Mức lương
5 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 21
- TT17 Văn Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 5 - 20 Triệu
- Giảng dạy học sinh trong độ tuổi 5-17 tuổi. Ưu tiên đã có kinh nghiệm dạy các lớp luyện
thi vào chuyên ngữ cấp 3 hoặc luyện thi vào các trường cấp 2 CLC
- Quản lý các học sinh trong lớp, gửi nhận xét cho phụ huynh trên nhóm lớp sau mỗi buổi
học.
- Phối hợp với các bộ phận khác của Trung tâm khi cần thiết để xây dựng các lộ trình học
phù hợp cho từng đối tượng học viên.
- Tham dự các buổi trao đổi với bộ phận chuyển môn để nâng cao chất lương giảng dạy
Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh , Ưu
tiên các ứng viên có chứng chỉ IELTS từ 7.0 +
- 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương, chấp nhận đào tạo sinh viên mới ra trường
- Thái độ sẵn sàng, có thể làm được
- Tác phong thanh lịch, khả năng giao tiếp tốt
- Nhanh nhẹn, ý thức trách nhiệm cao
tiên các ứng viên có chứng chỉ IELTS từ 7.0 +
- 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương, chấp nhận đào tạo sinh viên mới ra trường
- Thái độ sẵn sàng, có thể làm được
- Tác phong thanh lịch, khả năng giao tiếp tốt
- Nhanh nhẹn, ý thức trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ DỊCH VỤ TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập hấp dẫn 250.000- 700.000 một buổi học tùy vào sĩ số lớp và trình độ lớp đảm nhận.
- Thưởng hiệu quả công việc, thưởng tái tục
- Thưởng lễ tết trong năm, thưởng sinh nhật/đám cưới, chế độ thăm hỏi ốm đau
- Được hưởng các chế độ theo quy định của Luật lao động. Được tham gia BHXH – BHYT –
BHTN theo luật định.
- Được tham gia các khóa học tiếng anh tại Trung tâm miễn phí.
- Được tham gia các hoạt động teambuilding thú vị; nghỉ mát hàng năm.
- Được làm việc trong môi trưởng năng động, chuyên nghiệp; có cơ hội phát triển bản thân
và thăng tiến
- Thưởng hiệu quả công việc, thưởng tái tục
- Thưởng lễ tết trong năm, thưởng sinh nhật/đám cưới, chế độ thăm hỏi ốm đau
- Được hưởng các chế độ theo quy định của Luật lao động. Được tham gia BHXH – BHYT –
BHTN theo luật định.
- Được tham gia các khóa học tiếng anh tại Trung tâm miễn phí.
- Được tham gia các hoạt động teambuilding thú vị; nghỉ mát hàng năm.
- Được làm việc trong môi trưởng năng động, chuyên nghiệp; có cơ hội phát triển bản thân
và thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ DỊCH VỤ TOÀN CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI