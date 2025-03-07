Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH Dịch vụ Giáo Dục Eschooling Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 14 đường D3, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Mô tả công việc:

- Giảng dạy Tiếng Anh cho các đối tượng học viên: trẻ nhỏ (4-6 tuổi); trẻ lớn (7-16 tuổi);

- Lên kế hoạch bài dạy theo chương trình, tiến trình và đảm bảo chất lượng giảng dạy đã được xây dựng;

- Đánh giá, kiểm tra, hỗ trợ việc học tập trên lớp và ở nhà của học viên;

- Chuẩn bị giáo cụ, dụng cụ giảng dạy;

- Tích cực phối hợp, hỗ trợ cho các đồng nghiệp nước ngoài và Việt Nam;

- Liên lạc, trao đổi thông tin với gia đình, phụ huynh học sinh.

- Hỗ trợ bộ phận học thuật phát triển các khóa học và chương trình học mới;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tiếng Anh.

- Đặc biệt ưu tiên những người có Chứng chỉ TESOL, du học ở các nước Anh, Mỹ, Canada, Úc, hoặc đã từng làm việc trong môi trường giáo dục Anh ngữ quốc tế.

- Yêu nghề dạy, năng động, nhiệt tình

- Có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty TNHH Dịch vụ Giáo Dục Eschooling Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước.

- Phụ cấp cơm trưa, chuyên cần.

- Hằng năm tăng lương tối thiểu 10%.

- Lương tháng 13.

- Thưởng hàng năm: Tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty.

- Ngày nghỉ và các chế độ phúc lợi khác tuân theo luật định.

- Được cung cấp giáo trình và các thiết bị giảng dạy hiện đại;

- Có vai trò tích cực, chủ động, được tôn trọng trong Công ty;

- Được tạo điều kiện trải nghiệm, học tập, nâng cao trình độ;

- Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp và trong xã hội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Giáo Dục Eschooling Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin