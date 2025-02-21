Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN ATHENA CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 24 ngõ 165 Chùa Bộc, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm giảng dạy các lớp TOEIC hoặc IELTS của trung tâm.

Giảng dạy theo lộ trình, giáo án độc quyền của ATHENA, đảm bảo hoàn thành yêu cầu của mỗi buổi học và mục tiêu cuối cùng của khóa học.

Báo cáo và cập nhật tình hình lớp học cho Quản lý lớp học.

Giải đáp các thắc mắc về buổi học và bài tập cho học viên cùng với Trợ giảng.

Tham gia đánh giá và cải thiện năng lực học viên cùng với bộ phận Đào tạo.

Đề xuất và hỗ trợ cải thiện lộ trình đào tạo học viên hiệu quả hơn.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên đã tốt nghiệp Đại học.

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành trường: ĐH Ngoại Ngữ (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm), ĐH Sư Phạm (chuyên ngành Tiếng Anh).

Có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 900+ hoặc IELTS 7.5+.

Biết sử dụng công nghệ trong giảng dạy.

Nhiệt tình, kiên nhẫn, có tinh thần trách nhiệm đối với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ATHENA CORP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo ca 400.000 - 800.000 VNĐ/ca.

Thưởng KPI lên tới 5.000.000 VNĐ

Review lương định kỳ 6 tháng/lần.

Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giảng dạy.

Được cam kết phát triển bản thân và sự nghiệp tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ATHENA CORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin