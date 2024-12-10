Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 18 Triệu

Mức lương 9 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 146 Hàm Nghi, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 9 - 18 Triệu

- Truyền cảm hứng cho học viên, giúp học viên có đam mê và hứng thú với việc học Tiếng Anh

- Chia sẻ kiến thức tiếng Anh đến cộng đồng

- Dạy chương trình tiếng Anh IELTS theo phương pháp TƯ DUY NÃO BỘ (NLP) và NGÔN NGỮ (Linguistics) được training bởi Trung tâm

- Hỗ trợ học viên trong học tập

Với Mức Lương 9 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- VỀ PHẨM CHẤT, chúng tôi đang tìm kiếm các bạn có những phẩm chất sau:

+ Tin tưởng vào định hướng, tư duy chiến lược của Trung tâm;

+ Có tác phong làm việc chuyên nghiệp, ;

+ Tận tâm, chủ động, nhận trách nhiệm trong công việc;

+ Yêu thương, hỗ trợ đồng đội;

+ Suy nghĩ tích cực, ham học hỏi và khao khát phát triển bản thân;

+ Trung thực.

- VỀ KỸ NĂNG, chúng tôi đang tìm kiếm các bạn có những yếu tố sau:

+ Giáo viên IELTS: IELTS tối thiểu 7.0 (Speaking tối thiểu 7.0);

+ Giáo viên Giao tiếp: Thành thạo tiếng Anh, phát âm chuẩn, nói lưu loát;

+ Có kinh nghiệm giảng dạy tối thiểu 06 tháng.

Tại Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 09 - 18 triệu/tháng + Phụ cấp năng lực và hiệu suất + Thưởng và ghi nhận OKRs

- Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết

- Có cơ hội lên vị trí Giám đốc các cơ sở của WISE

- Được học tập và phát triển bản thân không ngừng: Đào tạo tại chỗ hoặc cử đi Đào tạo về kỹ năng giảng dạy, kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Đi học vẫn được hưởng lương. Đi về làm tốt còn được tăng lương, thăng chức.

- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định.

- Được bao ăn tối và chăm lo về đời sống.

- Đi du lịch 01 lần/năm.

- Được cảm nhận văn hóa “WISE là một gia đình”, nơi mọi người hỗ trợ lẫn nhau, cùng phát triển, cởi mở, sáng tạo, tôn trọng giá trị cá nhân.

- Được lắng nghe và trân trọng những cống hiến của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE

