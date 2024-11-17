Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐĂNG HUY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐĂNG HUY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐĂNG HUY
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐĂNG HUY

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐĂNG HUY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Lô 1454 và 1455 đường Mê Linh, phường Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy tiếng Anh cho học sinh theo giáo trình của trung tâm.
Chuẩn bị bài giảng, tài liệu giảng dạy, giáo án phù hợp với trình độ của học sinh.
Thực hiện các hoạt động giảng dạy, tương tác với học sinh trong lớp học.
Đánh giá, chấm điểm, theo dõi tiến độ học tập của học sinh.
Cung cấp phản hồi, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập.
Tham gia các hoạt động chuyên môn của trung tâm, đóng góp ý kiến xây dựng chương trình giảng dạy.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành sư phạm tiếng Anh hoặc các ngành liên quan.
Có khả năng giao tiếp, truyền đạt kiến thức hiệu quả.
Yêu thích công việc giảng dạy, có tâm huyết với nghề.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Nắm vững kiến thức ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh.
Có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo (trình độ IELTS 6.0 trở lên hoặc tương đương).
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho học sinh, mầm non

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐĂNG HUY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐĂNG HUY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐĂNG HUY

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐĂNG HUY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô 1454 và 1455 khu B2-40, đường Mê Linh, khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

