Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO UCA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 281/15 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trực tiếp đứng lớp giảng dạy luyện thi chứng chỉ IELTS

- Chuẩn bị giáo án, bài giảng theo yêu cầu của trung tâm.

- Tham gia một số công tác khác về giáo vụ, học vụ theo quy định của trung tâm.

- Ca làm việc: ca chiều tối từ 13:00 - 21:00

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 22 tuổi trở lên

- Ưu tiên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên nghành tiếng Anh.

- Có kinh nghiệm đứng lớp giảng dạy tối thiểu từ 6 tháng trở lên

- IELTS từ 7.0 trở lên hoặc TOEIC từ 900 trở lên.

- Có kỹ năng giảng dạy, truyền đạt và giao tiếp tốt.

- Ưu tiên ứng viên có bằng cấp, chứng chỉ sư phạm.

- Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, ham học hỏi và chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO UCA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực;

- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BNTN theo quy định của Nhà nước;

- Ngoài ca làm việc nếu ứng viên muốn nhận thêm các lớp online ngoài giờ thì được tính thêm ngoài lương căn bản từ 120k/ giờ

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO UCA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin