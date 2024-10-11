Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty TNHH XKLĐ Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Anh Khánh, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Soạn giáo án, lên kế hoạch giảng dạy theo trình độ của lớp, theo đề cương chi tiết được giao;

- Giảng dạy tiếng Nhật các trình độ cho đối tượng học sinh du học nghề;

- Xây dựng ngân hàng đề thi, kiểm tra;

- Kiểm tra và đánh giá học viên định kỳ theo lộ trình của trung tâm;

- Luyện thi tiếng Nhật trình độ từ N5 - N3;

-Truyền đạt kiến thức, kỹ năng học tiếng Nhật, kết hợp giới thiệu về văn hóa Nhật Bản cho học viên trong quá trình giảng dạy;

-Đảm bảo thời gian lên lớp đủ và đúng giờ trong quá trình giảng dạy theo sự sắp xếp của Phòng Đào tạo;

-Tham gia công tác chủ nhiệm lớp theo phân công, thực hiện nộp báo cáo điểm danh hàng ngày, báo cáo chi tiết đánh giá tình hình học tập từng học viên vào ngày làm việc cuối cùng trong tuần;

-Phối hợp với các giáo viên khác (nếu được xếp dạy chung lớp) để sắp xếp kế hoạch dạy, đảm bảo tiến độ và chất lượng học của học viên;

-Giúp và hỗ trợ khi không có tiết việc xây dựng chương trình, dạy giáo dục định hướng, văn hóa, tác phong làm việc trong môi trường Nhật Bản;

-Tham gia các sự kiện Công ty tổ chức như chương trình hội thảo, semina...

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp loại Khá trở lên các Trường Đại học trong và ngoài nước chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật hoặc liên quan đến giảng dạy tiếng Nhật;

- Có chứng chỉ N2 trở lên;

- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc chứng chỉ giảng dạy tiếng Nhật;

-Có kinh nghiệm giảng dạy cũng như luyện thi các trình độ;

-- Có khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt;

- Nhiệt tình, nhanh nhẹn, thân thiện, tinh thần trách nhiệm trong công việc;

Tại Công ty TNHH XKLĐ Bảo Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10 -13 triệu

- Phụ cấp ăn ca;

- Thưởng ngày lễ, Tết , lương tháng thứ 13;

- Chế độ lương thưởng rõ ràng, minh bạch;

- KHÔNG CHẬM LƯƠNG, KHÔNG NỢ LƯƠNG;

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động: Bảo hiểm, Nghỉ lễ, tết, phép năm, hiếu hỉ...;

- Hưởng các chế độ ưu đãi khác: thưởng các ngày lễ, thưởng theo hiệu quả kinh doanh, lương tháng 13, tổ chức sinh nhật, các sự kiện kỷ niệm, teambuilding, YEP...;

-Sử dụng các dịch vụ của Tập đoàn Bảo Sơn với mức giá ưu đãi;

-Tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao kiến thức, kĩ năng;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XKLĐ Bảo Sơn

