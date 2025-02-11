Tuyển Giáo viên Toán KinderWorld Education Group làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng, phường Hùng Thắng, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán

Giảng dạy bộ môn Toán cấp THCS & THPT theo chương trình của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Sáng tạo giáo cụ, trò chơi Toán học phục vụ cho quá trình giảng dạy.

Trao đổi kết quả các bài kiểm tra và quá trình học tập của học sinh với phụ huynh.

Tham gia các sự kiện, hoạt động được tổ chức cho học sinh tại trường

Yêu Cầu Công Việc

Cử nhân Sư phạm Toán hoặc Toán học và có chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm.

Phát âm chuẩn, không nói ngọng.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giảng dạy, khả năng sử dụng các ứng dụng tin học là một lợi thế.

Quyền Lợi Tại KinderWorld Education Group

Mức lương thỏa đáng;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở; cơ hội phát triển chuyên môn, thăng tiến nghề nghiệp;

Quyền lợi cho con học tập tại các trường trong hệ thống của KinderWorld với mức ưu đãi học phí cao.

Cách Thức Ứng Tuyển

