Tuyển Giáo viên Toán KinderWorld Education Group làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

KinderWorld Education Group
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
KinderWorld Education Group

Giáo viên Toán

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Toán Tại KinderWorld Education Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng, phường Hùng Thắng, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy bộ môn Toán cấp THCS & THPT theo chương trình của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Sáng tạo giáo cụ, trò chơi Toán học phục vụ cho quá trình giảng dạy.
Trao đổi kết quả các bài kiểm tra và quá trình học tập của học sinh với phụ huynh.
Tham gia các sự kiện, hoạt động được tổ chức cho học sinh tại trường

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cử nhân Sư phạm Toán hoặc Toán học và có chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm.
Phát âm chuẩn, không nói ngọng.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giảng dạy, khả năng sử dụng các ứng dụng tin học là một lợi thế.

Tại KinderWorld Education Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa đáng;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở; cơ hội phát triển chuyên môn, thăng tiến nghề nghiệp;
Quyền lợi cho con học tập tại các trường trong hệ thống của KinderWorld với mức ưu đãi học phí cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại KinderWorld Education Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

KinderWorld Education Group

KinderWorld Education Group

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda Gardens, Km 4.4 Phap Van, Hoang Mai District, Hanoi City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

