Tuyển Giáo viên Unity Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Điện Và Xây Lắp làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - ăn phòng số 702 Tòa HH02 - 1A KĐT Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội, Huyện Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Quản lý và giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn công trình.

- Tư vấn, đề xuất giải pháp để giải quyết các vấn đề phát sinh tại công trường.

- Phối hợp kiểm tra chất lượng, hỗ trợ thủ tục hoàn công cho công trình khi nghiệm thu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành về điện, kỹ thuật điện – điện tử.

- Kinh nghiệm: Trên 1 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Điện Và Xây Lắp Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 10-15 Triệu ( Kỹ sư giám sát công trình)

- Mức lương có thể deal theo năng lực và thỏa thuận

- Môi trường làm việc thân thiện, hoà đồng. Sếp dễ tính thỏa mái trong công việc

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, ngày làm 8h

- Công ty hỗ trợ ăn trưa, chi phí đi lại di chuyển

- Được thưởng năm, các dịp Lễ Tết và các chế độ phúc lợi khác hàng năm.

- Chế độ hiếu hỷ, sinh nhật, liên hoan... theo cơ chế công ty

- Được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công việc

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển nghề nghiệp

- Được tham gia Bảo hiểm đầy đủ các chế độ theo Luật Lao Động VN

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN

- Được tăng lương hàng năm, có cơ hội thăng tiến.

- Tham gia nghỉ mát, du lịch hằng năm

- Làm việc tại Hà Nội - không phải đi tỉnh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Điện Và Xây Lắp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin