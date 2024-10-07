Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN GCC làm việc tại Hưng Yên thu nhập 18 - 25 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN GCC làm việc tại Hưng Yên thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN GCC
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN GCC

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN GCC

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Thôn Nho Lâm, xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào, Mỹ Hào

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

1. Tham mưu – đề xuất:
1. Tham mưu – đề xuất:
Tham mưu cho Ban giám đốc trong việc quản trị nguồn nhân lực, cách thức tổ chức, bố trí bộ máy nhân sự, công tác đào tạo tuyển dụng, quy chế trả lương, thưởng, chính sách đãi ngộ và xây dựng văn hóa ứng xử trong Công ty. Tham mưu cho Ban giám đốc về tổ chức, sắp xếp, bố trí, điều chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động...với người lao động. Đề xuất biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy định của công ty trong phạm vi quản lý của bộ phận hành chính nhân sự. Đề xuất cơ cấu tổ chức và cách điều hành bộ máy nhân sự của công ty.
Tham mưu cho Ban giám đốc trong việc quản trị nguồn nhân lực, cách thức tổ chức, bố trí bộ máy nhân sự, công tác đào tạo tuyển dụng, quy chế trả lương, thưởng, chính sách đãi ngộ và xây dựng văn hóa ứng xử trong Công ty.
Tham mưu cho Ban giám đốc về tổ chức, sắp xếp, bố trí, điều chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động...với người lao động.
Đề xuất biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy định của công ty trong phạm vi quản lý của bộ phận hành chính nhân sự.
Đề xuất cơ cấu tổ chức và cách điều hành bộ máy nhân sự của công ty.
2. Quản lý điều hành, quản lý nhân sự:
2. Quản lý điều hành, quản lý nhân sự:
Điều hành nhân viên trong bộ phận thực hiện các chỉ tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng HCNS; Xây dựng Nội quy, các quy định liên quan đến công tác quản lý nhân sự- chính sách tiền lương thưởng- đánh giá hiệu suất công việc (KPI) và các văn bản quản lý khác theo chức năng nhiệm vụ của phòng HCNS và chỉ đạo của Ban giám đốc. Hoạch định chiến lược nhân sự, ngân sách nhân sự và lên kế hoạch tuyển dụng phù hợp với nhu cầu phát triển của công ty. Phối hợp các phòng ban/bộ phận xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, khung năng lực nhân sự và bản mô tả công việc cho từng vị trí. Định kỳ lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Tổ chức lập, kiểm tra, giám sát thực hiện hoạt động tuyển dụng, đào tạo. Tổ chức phổ biến, hướng dẫn và giám sát thực hiện các nội quy, quy định, chính sách đã ban hành tới toàn thể các Phòng ban/bộ phận Giám sát việc quản lý hồ sơ nhân sự, thực hiện các thủ tục ký kết, thay đổi, chấm dứt hợp đồng lao động. Xây dựng, hướng dẫn, đôn đốc Trưởng các phòng ban/đơn vị về đánh giá hiệu suất công việc (KPI) của các phòng ban bộ phận theo quy định của Công ty.
Điều hành nhân viên trong bộ phận thực hiện các chỉ tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng HCNS;
Xây dựng Nội quy, các quy định liên quan đến công tác quản lý nhân sự- chính sách tiền lương thưởng- đánh giá hiệu suất công việc (KPI) và các văn bản quản lý khác theo chức năng nhiệm vụ của phòng HCNS và chỉ đạo của Ban giám đốc.
Hoạch định chiến lược nhân sự, ngân sách nhân sự và lên kế hoạch tuyển dụng phù hợp với nhu cầu phát triển của công ty.
Phối hợp các phòng ban/bộ phận xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, khung năng lực nhân sự và bản mô tả công việc cho từng vị trí.
Định kỳ lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.
Tổ chức lập, kiểm tra, giám sát thực hiện hoạt động tuyển dụng, đào tạo.
.
Tổ chức phổ biến, hướng dẫn và giám sát thực hiện các nội quy, quy định, chính sách đã ban hành tới toàn thể các Phòng ban/bộ phận
Giám sát việc quản lý hồ sơ nhân sự, thực hiện các thủ tục ký kết, thay đổi, chấm dứt hợp đồng lao động.
Xây dựng, hướng dẫn, đôn đốc Trưởng các phòng ban/đơn vị về đánh giá hiệu suất công việc (KPI) của các phòng ban bộ phận theo quy định của Công ty.
3. Chính sách tiền lương- thưởng- BHXH:
3. Chính sách tiền lương- thưởng- BHXH:
Xây dựng quy chế lương thưởng, phúc lợi, chính sách đãi ngộ. Quản lý việc tính lương, BHXH và các chế độ phúc lợi xã hội cho người lao đông; Hướng dẫn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của CBNV liên quan đến ngày công, tiền lương. Thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và giải quyết chế độ liên quan cho người lao động
Xây dựng quy chế lương thưởng, phúc lợi, chính sách đãi ngộ.
Quản lý việc tính lương, BHXH và các chế độ phúc lợi xã hội cho người lao đông;
Hướng dẫn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của CBNV liên quan đến ngày công, tiền lương.
Thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và giải quyết chế độ liên quan cho người lao động
4. Kiểm soát tuân thủ, văn hóa doanh nghiệp:
4. Kiểm soát tuân thủ, văn hóa doanh nghiệp:
Kiểm soát việc tuân thủ Nội quy lao động, quy trình, quy định của Công ty. Lập biên bản, đề xuất xử lý các vi phạm theo quy định; Giải quyết các thắc mắc kiến nghị của người lao động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng HCNS; Xây dựng các chính sách tạo môi trường làm việc và văn hóa Công ty phù hợp với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp.
Kiểm soát việc tuân thủ Nội quy lao động, quy trình, quy định của Công ty. Lập biên bản, đề xuất xử lý các vi phạm theo quy định;
Giải quyết các thắc mắc kiến nghị của người lao động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng HCNS;
Xây dựng các chính sách tạo môi trường làm việc và văn hóa Công ty phù hợp với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp.
5. Quản trị hành chính- vệ sinh an toàn lao động- PCCN:
5. Quản trị hành chính- vệ sinh an toàn lao động- PCCN:
Kiểm tra giám sát soạn thảo, lưu trữ, bảo quản, sử dụng các tài liệu, hồ sơ, quản lý và giám sát sử dụng con dấu. Tổ chức tiếp đón, hướng dẫn khách đến liên hệ công tác tại công ty.
Kiểm tra giám sát soạn thảo, lưu trữ, bảo quản, sử dụng các tài liệu, hồ sơ, quản lý và giám sát sử dụng con dấu.
Tổ chức tiếp đón, hướng dẫn khách đến liên hệ công tác tại công ty.
Tham mưu, hỗ trợ Ban giám đốc và các phòng ban liên quan trong làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, giải quyết các khiếu nại, xung đột, bất đồng trong công ty
Tổ chức tổng hợp nhu cầu, đề xuất mua sắm, kiểm tra, giám sát hoạt động cấp phát, sử dụng, bảo trì và sửa chữa các trang thiết bị văn phòng phẩm; Tiếp nhận và điều động văn phòng phục vụ các hoạt động của công ty; Điều phối và thực hiện các công việc quản trị hành chính khác theo chức năng, nhiệm vụ của phòng. Đề xuất ban hành, hướng dẫn các nội quy, quy định về VS – ATLĐ – PCCN. Đề xuất và lập kế hoạch mua sắm, cấp phát các công cụ dụng cụ vệ sinh, thiết bị bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống chữa cháy.
Tổ chức tổng hợp nhu cầu, đề xuất mua sắm, kiểm tra, giám sát hoạt động cấp phát, sử dụng, bảo trì và sửa chữa các trang thiết bị văn phòng phẩm;
Tiếp nhận và điều động văn phòng phục vụ các hoạt động của công ty;
Điều phối và thực hiện các công việc quản trị hành chính khác theo chức năng, nhiệm vụ của phòng.
Đề xuất ban hành, hướng dẫn các nội quy, quy định về VS – ATLĐ – PCCN.
Đề xuất và lập kế hoạch mua sắm, cấp phát các công cụ dụng cụ vệ sinh, thiết bị bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống chữa cháy.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, quản trị văn phòng,....hoặc các ngành liên quan.
– Kinh nghiệm: Từ 3 - 5 năm ở vị trí tương đương.
– Kỹ năng:
+ Kỹ năng soạn thảo công văn, tờ trình...
+ Nhanh nhẹn và có khả năng đánh giá, kiểm soát, thu thập thông tin
+ Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Word, Excel và các thiết bị văn phòng thông thường
+ Kỹ năng giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN GCC Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập: Từ 18.000.000 - 27.000.000VNĐ/tháng (Thỏa thuận theo năng lực)
– Ăn trưa tại Công ty
– Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng sinh nhật,... và các ngày Lễ tết trong năm.
– Du lịch, teambuilding và các hoạt động khác trong năm.
– Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN,... theo quy định của Công ty.
– Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc.
– Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN GCC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN GCC

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN GCC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: LK14 khu đô thị Hateco, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

