Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH WINSTAR MEDIA làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH WINSTAR MEDIA
Ngày đăng tuyển: 16/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
CÔNG TY TNHH WINSTAR MEDIA

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH WINSTAR MEDIA

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Tầng 6, Tòa nhà Trí Dương Complex, 139 Phạm Đình Toái, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Theo dõi, thống kê các khoản thu, chi và giao dịch tài chính khác
Tập hợp, kiểm tra lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán
Quản lý hồ sơ nhân sự, tuyển dụng nhân viên mới.
Thực hiện các chế độ đãi ngộ, bảo hiểm, lương thưởng và phúc lợi cho nhân viên.
Một số công việc khác sẽ được trưởng bộ phận giao nhiệm vụ

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán hoặc có liên quan
Thành thạo kỹ năng văn phòng (excel, word, gg drive,..)
Nhanh nhẹn, có tư duy khả năng tiếp thu công việc tốt
Chăm chỉ, muốn gắn bó công việc lâu dài
Ưu tiên có kinh nghiệm, nếu chưa có thì sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH WINSTAR MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận: 7 - 9 triệu . Thử việc 1 tháng, hưởng 85% lương
Phụ cấp ăn ca và phụ cấp xăng xe
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động
Các phúc lợi khác theo chính sách của Công ty (phép năm, lương tháng 13, du lịch,...)
Môi trường làm việc thân thiện, bền vững, được tạo điều kiện để phát huy hết năng lực bản thân, có cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WINSTAR MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH WINSTAR MEDIA

CÔNG TY TNHH WINSTAR MEDIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 139 Phạm Đình Toái, TP Vinh, Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

