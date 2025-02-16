Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH WINSTAR MEDIA làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Tầng 6, Tòa nhà Trí Dương Complex, 139 Phạm Đình Toái, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Theo dõi, thống kê các khoản thu, chi và giao dịch tài chính khác

Tập hợp, kiểm tra lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán

Quản lý hồ sơ nhân sự, tuyển dụng nhân viên mới.

Thực hiện các chế độ đãi ngộ, bảo hiểm, lương thưởng và phúc lợi cho nhân viên.

Một số công việc khác sẽ được trưởng bộ phận giao nhiệm vụ

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán hoặc có liên quan

Thành thạo kỹ năng văn phòng (excel, word, gg drive,..)

Nhanh nhẹn, có tư duy khả năng tiếp thu công việc tốt

Chăm chỉ, muốn gắn bó công việc lâu dài

Ưu tiên có kinh nghiệm, nếu chưa có thì sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH WINSTAR MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận: 7 - 9 triệu . Thử việc 1 tháng, hưởng 85% lương

Phụ cấp ăn ca và phụ cấp xăng xe

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động

Các phúc lợi khác theo chính sách của Công ty (phép năm, lương tháng 13, du lịch,...)

Môi trường làm việc thân thiện, bền vững, được tạo điều kiện để phát huy hết năng lực bản thân, có cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WINSTAR MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin